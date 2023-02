Réchauffement climatique: de moins en moins de glace sur les Grands Lacs

Le canal Rideau en Ontario et la rivière l’Assomption, dans Lanaudière, habituellement transformés en patinoires l’hiver, n’ont pas pu être ouvertes cette année en raison d’un manque de glace sur les Grands Lacs.

En effet, selon une récente étude, le couvert de glace a été estimé cette année à 7 %, au lieu de 40 % habituellement sur les Grands Lacs.

«Ce n’est pas fréquent qu’il y ait si peu de glace. [S’il faut s’en inquiéter], à un certain point oui, ça va changer un peu ce qu’il va se passer au printemps. [...] s'il n'y a pas beaucoup de glace, on n'aura pas une grosse débâcle», a déclaré Émilien Pelletier, professeur émérite de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski, en entrevue à LCN jeudi matin.

Selon lui, ce manque de glace pourrait aussi réduire les risques d’inondations au printemps et faciliter la navigation. Toutefois, cela aurait des impacts négatifs sur la vie marine et aquatique, et particulièrement sur la reproduction de certaines espèces.

«On a un couvert de glace du golfe Saint-Laurent qui est équivalent à [un couvert de glace] de fin mars. Pour le milieu aquatique, ça va faire un printemps très hâtif. [...] Pour plusieurs espèces [la reproduction] va être un peu plus difficile», a ajouté M. Pelletier.

D’après lui, ces phénomènes risquent fortement de se répéter au fil des années au point même de s’intensifier, étant donné que le réchauffement de notre planète s’accroît lui aussi de jour en jour. «On ne va pas faire plus de glace [...] dans nos régions. On va vers moins de glace.»