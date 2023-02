Redoux : Les sports d'hiver en prennent un coup

Le redoux rend la pratique de plusieurs sports d'hiver plus difficile dans plusieurs régions du Québec, notamment en Mauricie, où les conditions se dont dégradées aussi en raison de la pluie qui est tombée mercredi soir.

On peut penser entre autres aux motoneigistes, aux skieurs et aux amateurs de randonnées qui ne pratiquent pas leur sport dans les meilleures conditions depuis quelques jours.

Les sentiers de motoneiges ont déjà été en meilleur état. Si on se fie au comté de Champlain, au nord de Trois-Rivières, les endroits marécageux posent un problème. L’eau est remontée à la surface et rend l’utilisation de surfaceuse impossible. Les motoneigistes sortent des sentiers pour éviter l’eau et réduisent la qualité des sentiers.

Sur les rivières, il est encore prudent de se promener malgré l’eau qui se retrouve sur la glace. La période de douceur n’a pas été assez longue pour venir mettre en péril la sécurité des usagers.

Pour retrouver de meilleures conditions, il faudra au minimum une dizaine de centimètres de neige et des températures beaucoup plus froides. De plus, les sentiers sont recouverts de glace.

La Ville de Trois-Rivières n’a eu d’autres choix que de fermer ses patinoires extérieures. Elles sont recouvertes d’eau et le fond de la glace s’amincit.

«En raison des conditions météorologiques prévues pour les prochains jours, Trois-Rivières ferme l’accès à ses patinoires extérieures jusqu’au jeudi 16 février inclusivement», a indiqué la municipalité sur son site internet.

Toutefois, la patinoire Bleu Blanc Bouge, réfrigérée, elle, restera ouverte.

La pluie a également forcé la fermeture des stations de ski. Mercredi soir, Vallée du Parc a dû fermer ses portes et le Mont Gleasen n’a quant à lui pas ouvert de la journée jeudi.