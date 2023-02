Rihanna veut sortir son prochain album cette année

Rihanna envisage de sortir des nouveaux titres dans les prochains mois.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans qui se languissent depuis 2016 et la sortie d'Anti pour écouter un nouvel album de la star. Son seul single en solo en sept ans date d'octobre dernier, avec Lift Me Up - qui figurait sur la bande originale de Black Panther: Wakanda Forever.

C'est dans le numéro de mars 2023 de British Vogue que l'interprète d'Umbrella a annoncé ses intentions de mettre fin à l'attente de ses fans. «Je veux que ce soit cette année», a-t-elle déclaré. «Honnêtement, ce serait ridicule si ce n’était pas cette année. Mais je veux juste m’amuser. Je veux juste faire de la musique et faire des clips.»

Ailleurs dans la discussion, l'auteure-compositrice-interprète a reconnu qu'elle se mettait beaucoup de «pression» pour faire de la musique à succès.

«Il y a cette pression que je me mets. Que si ce n'est pas mieux que ça, ça n'en vaut même pas la peine», a poursuivi la star de 34 ans. «Ce n'est pas la bonne façon de voir la musique parce que la musique est un exutoire et un espace pour créer, et vous pouvez créer n'importe quoi. Cela n'a même pas besoin d'être à n'importe quelle échelle. Cela doit juste être quelque chose qui fait du bien.»

Néanmoins, le souhait de Rihanna de sortir son album cette année pourrait être contrarié, puisqu'elle a également profité du Super Bowl pour révéler qu'elle attendait son deuxième enfant avec son partenaire A$AP Rocky.