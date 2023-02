Séisme : le président syrien remercie ses « frères arabes » pour leur aide

Le président syrien Bachar al-Assad a remercié jeudi ses « frères arabes » pour l’aide fournie après le séisme meurtrier qui a poussé plusieurs pays de la région à rompre des années de silence diplomatique avec Damas.

Le séisme du 6 février a fait près de 40 000 morts en Turquie et en Syrie voisine.

M. Assad a reçu des appels de dirigeants de plusieurs pays arabes dont certains avaient rompu leurs liens avec le régime syrien il y a plus de dix ans en raison de la répression du soulèvement populaire de 2011 qui a dégénéré en guerre civile.

Quelque 120 avions-chargés d’aide ont également atterri dans les aéroports du pays, dont environ la moitié en provenance des Émirats arabes unis, premier pays du Golfe à avoir rétabli ses relations avec Damas en rouvrant son ambassade en 2018.

« Nous ne pouvons omettre d’exprimer nos remerciements à tous les pays qui se sont tenus à nos côtés depuis les premières heures de la catastrophe parmi nos frères arabes et nos amis », a déclaré le président syrien lors d’un discours télévisé jeudi.

« Leur aide a eu un impact majeur sur le renforcement de notre capacité à faire face aux conditions difficiles durant ces heures critiques », a-t-il poursuivi.

Au moins 3 600 Syriens ont péri dans le séisme survenu près de douze ans après le début de la guerre civile qui a fait près d’un demi-million de morts, ravagé les infrastructures et déplacé des millions de personnes.

« L’ampleur de la catastrophe et les tâches qui nous incombent dépassent largement les moyens disponibles », a déclaré M. Assad, ajoutant que le pays resterait confronté à d’énormes défis sociaux et économiques.

Bachar al-Assad s’est retrouvé isolé diplomatiquement après le début de la guerre civile, notamment parmi les pays arabes, et fin 2011, la Syrie a été exclue de la Ligue arabe.

Les efforts d’aide à ce pays ont été menés par Abou Dhabi, qui a participé à rompre son isolement. Plusieurs autres pays arabes ont esquissé une ouverture en direction de Damas après le séisme.

L’Arabie saoudite a envoyé deux avions transportant de l’aide en Syrie depuis mardi, après une suspension des vols pendant plus de dix ans.

Bachar al-Assad a également rencontré les ministres des Affaires étrangères des Émirats et de la Jordanie à Damas, et a reçu des appels des dirigeants de l’Égypte, du Bahreïn et de la Jordanie.