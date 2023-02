Séisme en Syrie: élan de générosité à Sherbrooke

Dix jours après ce séisme qui a touché la Syrie et la Turquie le 6 février dernier, et qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, la communauté syrienne de Sherbrooke s’est mobilisée afin de réaliser une collecte de dons, permettant d’amasser plus de 200 boites d’articles.

Le sous-sol de l’Église orthodoxe Saint-Éphrem était plein à craquer, jeudi. Vêtements, produits pour bébés, literie, médicaments: tous ces produits seront envoyés en Syrie au cours des prochains jours. Plusieurs bénévoles ont mis la main à la pâte pour y arriver.

«J’ai deux frères et beaucoup d’amis à Alep. Je voulais faire quelque chose. Comme tous les Syriens ici, on était incapable de ne rien faire», a expliqué l’organisateur de la collecte, Joy Korjy.

Les organisateurs ne s'attendaient pas à ce qu’autant de gens répondent à cet appel. Des dons en argent ont aussi permis d’amasser une somme de 5 000$ pour les victimes du séisme.