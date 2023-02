TGV Québec-Toronto: deux élus veulent que Montréal appuie le projet

Deux conseillers montréalais souhaitent que la Ville fasse pression auprès d’Ottawa pour l’arrivée d’un train à grande vitesse (TGV) reliant Québec à Toronto plutôt que leur projet de train à grande fréquence (TGF).

• À lire aussi: Le gouvernement Legault préfère un TGV entre Québec et Toronto

Les élus indépendants Craig Sauvé et Serge Sasseville profitent d’une poussée au Québec plus encline à un TGV que la proposition d’Ottawa.

«Le fédéral est prêt à investir des milliards de dollars pour améliorer un petit peu le service pour VIA Rail. C’est une bonne chose, mais il faut saisir cette occasion pour aller plus loin et être concurrent avec les vols domestiques», a expliqué en entrevue M. Sauvé.

La différence entre les deux projets ferroviaires se trouve dans le temps de parcours.

À l’heure actuelle, un passager qui veut partir de Montréal pour arriver à Québec met 3 h 30 en train. Avec le projet du TGF, le parcours ne serait diminué que de 30 minutes. Un trajet en TGV se ferait toutefois en 1 h 40, selon une étude d’Alstom publiée en novembre dernier.

«Ça devient quasiment un voyage local», a souligné le conseiller du district de Saint-Henri-Est—Petite-Bourgogne—Pointe-Saint-Charles—Griffintown.

Un avantage économique

En plus d’une question de développement durable, un tel projet de TGV représente surtout une opportunité économique, selon M. Sauvé.

«Avec une telle infrastructure, on peut attirer les touristes du Canada, des États-Unis et de plus loin», a-t-il indiqué.

Il s’agirait aussi d’un avantage pour les employeurs qui souhaitent un retour au bureau. Les employés qui se sont éloignés de la métropole lors de la pandémie pourraient donc être plus intéressés à revenir travailler à Montréal.

Les maires de Québec et de Laval se sont déjà prononcés en faveur du projet. Il en est de même pour la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

«Ce n’est pas un dossier municipal, ce n’est pas la Ville qui va payer pour, mais elle doit encourager le gouvernement fédéral d’aller dans le bon sens», a soutenu l’élu.

Une motion en ce sens sera donc déposée au prochain conseil municipal par les deux conseillers montréalais.