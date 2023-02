Transferts en santé: les provinces disent officiellement «oui» à Ottawa

C’était attendu, c’est maintenant officiel: les premiers ministres des provinces ont envoyé une lettre à Justin Trudeau pour confirmer leur adhésion à l’entente de dix ans proposée par Ottawa en début de semaine dernière.

Écrit sur un ton résigné, la première ministre du Manitoba et présidente du Conseil de la fédération, Heather Stefanson, explique que les collègues acceptent la proposition fédérale «considérant les besoins urgents observés au sein de nos systèmes de santé».

«Après presque deux ans et demi, nous sommes déçus par la portée particulièrement limitée de ce nouveau financement fédéral», a fait savoir Mme Stefanson, qui agit comme porte-parole pour le front provincial.

«Bien que cette première étape constitue un pas dans la bonne direction, il est clair que l’approche fédérale ne permettra pas de faire face aux besoins structurels en matière de financement des soins de santé ni aux enjeux de viabilité à long terme de nos systèmes de santé, auxquels nous sommes confrontés partout au pays», a-t-elle poursuivi.

Rappelons que l’offre d’Ottawa est de verser aux provinces près de 4,6 G$ de plus par année. Les provinces, elles, réclamaient 28 G$, soit près de six fois plus.

Le fédéral doit désormais rencontrer un par un ses homologues provinciaux afin de boucler, dans les deux semaines à venir, les ententes à la pièce selon les besoins spécifiques des provinces.

Dans sa lettre, Mme Stefanson demande à Justin Trudeau d’établir un canal de communication direct avec les sous-ministres des affaires intergouvernementales des provinces et des territoires pour poursuivre les discussions et bonifier, si possible, l’entente au courant des années à venir.

François Legault a avoué cette semaine qu’il n’avait pas moyen d’accentuer la pression sur Ottawa dans ce dossier, malgré un mandant fort pour diriger le Québec lors des dernières élections provinciales.

«Tant que les Québécois ne vont pas en faire une priorité, de demander au gouvernement fédéral d’augmenter son financement de la santé, ce sera difficile de mettre une pression politique sur Justin Trudeau», a-t-il déclaré mercredi.

Les ententes bilatérales devraient être conclues prochainement, soit avant le dépôt des budgets à Ottawa et dans les provinces.