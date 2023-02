Un épisode de South Park se moque de Harry et Meghan

Le duc et la duchesse de Sussex ont été la proie de l’émission South Park dans le dernier épisode de la série.

L’épisode «The Worldwide Privacy Tour» montre deux personnages qui manifestent, pancartes en main, en criant «we want privacy» (nous voulons notre intimité).

Si les noms de Harry et de Meghan Markle n’ont pas été explicitement dits, on comprend rapidement qu’il s’agit du couple dans la tourmente, avec la tignasse rousse rappelant celle du prince, et l’accoutrement qui fait référence à celui de la duchesse en 2018.

AFP

La paire se fait ensuite interviewer à une émission télévisée et discute notamment du nouveau livre du «prince», titré «Waaaagh», une référence au son d’un bébé qui pleure.

South Park tente visiblement de se moquer de Harry et Meghan et de leurs dernières sorties publiques qui ont faire le tour des manchettes partout dans le monde.