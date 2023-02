Un garçon de six ans sauve la vie de sa mère diabétique

Un jeune garçon de six ans d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, impressionne par son sang-froid alors qu’il a sauvé la vie de sa mère diabétique en appelant les secours.

Dani se trouvait seule avec ses deux enfants, et s’apprêtait à donner sa dose d’insuline à son fils diabétique et à prendre la sienne.

Soudainement, elle se retrouve en hypoglycémie sévère.

«J’ai perdu la lumière. Je n’étais juste pas là mentalement, mais physiquement, j’avais les yeux ouverts, mais je n’étais plus capable de répondre», dit la mère.

Son fils Raphaël est en première année et a besoin de piqûres quotidiennement, mais ne connaît pas tous les symptômes liés à la maladie.

Lorsqu’il a compris que sa mère n’était pas comme d’habitude, Raphaël a su rester calme, tout en prenant soin de sa petite sœur de cinq mois, qui pleurait beaucoup.

«J’ai senti qu’elle n’allait pas bien, raconte Raphaël. Je m’occupais de maman, je m’occupais de la petite, puis près je me suis occupé du téléphone.»

Il a eu le réflexe de contacter par vidéo son assistante à l’éducation par le biais d’un réseau social qu’il utilise habituellement pour son suivi quotidien à l’école.

«J’ai appelé madame Mélanie, j’ai montré la caméra à ma mère, et je disais que ça n’allait pas bien», relate le jeune garçon.

«Quand j’ai répondu, il me disait : “Madame Mélanie, maman ne va pas bien!” Il a tourné la caméra et j’ai vu Dani, et elle ne me répondait juste pas», se souvient Mélanie.

Elle s’est chargée de composer le 911 pour que les ambulanciers interviennent le plus rapidement possible. Mélanie s’est aussi présentée sur les lieux pour rassurer Raphaël.

«Wow! Je ne sais pas s’il y a un autre enfant qui aurait été capable de faire ça, surtout à son jeune âge. C’est un héros!», croit Mélanie.

La mère est encore impressionnée par le courage de son fils.

«Je ne sais vraiment pas comment il a pu rester calme et serein comme ça. C’est un super héros de tous les jours, tout le temps.»