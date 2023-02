Un présumé agresseur était entraîneur de patinage artistique

Un jeune homme de 26 ans originaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, accusé d’agression sexuelle sur des personnes mineures dans le Bas-Saint-Laurent, aurait déjà été entraîneur de patinage artistique dans la région de Québec.

Patinage Canada confirme que Maxime Carbonneau a été entraîneur au Québec et qu’il a été « expulsé de façon permanente », le 6 novembre 2018, pour « inconduite ».

Il n'aurait pas été autorisé par la suite à participer aux activités de l'organisation, qui n’a pas souhaité donner de détails supplémentaires afin d’assurer la confidentialité d'une plaignante.

Une jeune femme de la région de Québec, qui souhaite garder l’anonymat, affirme que Maxime Carbonneau aurait eu des contacts déplacés avec elle alors qu’il aurait été son entraîneur, en 2015.

« Ce que je me souviens c’est qu’il me parlait beaucoup d’affaires sexuelles, de si j’avais déjà essayé de faire des choses avec des garçons. J’avais 12 ans, c’est clair que j’ai répondu non. Je me souviens aussi qu’à un moment donné, il m’a demandé d’envoyer des photos de mes parties intimes que ce soit avec des sous-vêtements ou pas, chose que je n’ai pas faite », a-t-elle expliqué.

La mère de la jeune femme, qui n’a pas porté plainte, aurait elle aussi remarqué des comportements dérangeants chez le jeune homme.

« Il avait des petites accolades un peu trop proches, des petites tapes sur les fesses de ses amies. On était un petit peu aux aguets. »

Le Club de patinage artistique de Beauport-Charlesbourg n'a pas souhaité émettre de commentaires.

Arrêté dans le Bas-Saint-Laurent

Maxime Carbonneau a été arrêté le 5 février dernier à Amqui, dans la MRC de la Matapédia. Il est accusé notamment de leurre informatique, d’agression sexuelle et d’incitation à des contacts sexuels sur des personnes d’âge mineur.

Les faits reprochés se seraient produits à Amqui entre le 30 janvier et le 5 février 2023.

Carbonneau est également accusé dans une autre affaire de leurre et de contacts sexuels sur une personne mineure pour des faits remontant à l’été 2021, à L’Ange-Gardien.

La Sûreté du Québec croit qu’il aurait pu faire d’autres victimes, puisqu'il se déplaçait dans différentes régions en raison de son travail d’infirmier itinérant.

Il utilisait notamment les noms «Seb Dumas» et «Seb_MMJ» sur Snapchat pour entrer en contact avec ses victimes.

Il sera de retour au palais de justice de Québec le 17 mars et à celui d'Amqui le 21 mars prochain.

- Avec les informations de Zoé Couture, TVA Nouvelles