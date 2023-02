Violence à l’école: «ça me fait vraiment peur, il n’arrête pas d’y avoir des batailles»

La mère d’une élève de l’école secondaire de l’Achigan, à Saint-Roch-de-l'Achigan, dans Lanaudière, s’inquiète pour la sécurité des jeunes de l’établissement en raison de deux bagarres survenues en une semaine.

Sa fille, qui n’a pas été impliquée dans la bataille, lui a fait parvenir la vidéo d’une bagarre entre deux élèves qui s’est déroulée dans une salle de bain de l’école cette semaine.

«Ma fille m’a écrit maman, je suis vraiment tannée de cette école-là, ça me fait vraiment peur, il n’arrête pas d’y avoir des batailles», raconte la femme à TVA Nouvelles.

Après avoir confirmé à sa mère qu’elle était en sécurité, l’adolescente lui a envoyé la vidéo vue par plusieurs élèves de l’école secondaire.

«Moi, à ce moment-là, j’ai paniqué parce que là je me suis dit que c’est la deuxième bataille en deux jours, parce que la veille, il y en avait eu une, mais de filles», affirme la mère.

Des insultes et propos vulgaires visant la mère de l’un des jeunes seraient à l’origine du conflit.

Le centre de services scolaire des Samares confirme à TVA Nouvelles que des sanctions ont été appliquées, sans toutefois en dévoiler la nature.

«Cette situation est regrettable et nous travaillons avec les familles des élèves afin qu’un tel événement ne se reproduise plus. La direction de l’école est rapidement intervenue hier et les actions nécessaires ont été mises en place auprès des élèves concernés. Nous prenons toutes les situations de ce type au sérieux et l’ensemble des établissements ont en place un plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école. Du personnel dans chaque établissement scolaire est formé afin d’intervenir rapidement et assurer les suivis requis selon les situations», confirme le centre de services scolaire par écrit.

Cette nouvelle affaire survient quelques jours après la diffusion du reportage sur ce phénomène lors de l’émission «J.E».

- D’après les informations d’Yves Poirier