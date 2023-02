Votre ville a-t-elle battu un record de chaleur?

Une bonne partie du sud du Québec a battu des records de chaleur, mercredi.

C’est notamment le cas à Montréal où le mercure a atteint 9,1°C mercredi, alors que le précédent record était de 6,8°C en 2006.

«C’est une température qu’on voit rarement. Ça arrive, mais ce n’est vraiment pas fréquent», a indiqué Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada, en entrevue avec l’Agence QMI.

La ville de Sherbrooke a aussi fracassé un record, avec une température de 10,6°C enregistrée mercredi, comparativement à 9,3°C en 2006.

Pas encore la fin de l’hiver

«Le début de la saison d’hiver a été très doux, sauf exception des deux petits jours au début de février. On a presque constamment été au-dessus de la normale», a ajouté M. Legault.

Ce redoux ne va pas pour autant sonner la fin de l’hiver.

Selon le météorologue, une baisse des températures est à prévoir dès le courant de la semaine prochaine, et ce pour l’ensemble du Québec.

«Début mars devrait être sous les normales. On n’est pas dans la fin de l’hiver, on va devoir attendre encore un certain temps pour ça», a-t-il lancé.

«Le côté positif, c’est que pour la semaine de relâche, les températures seront hivernales et on devrait recevoir de la neige. [Les Québécois] pourront en profiter.»