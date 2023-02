Abus sexuels et intimidation dans le sport: «Tout le monde a un rôle à jouer pour changer cette culture toxique»

C’est tout le monde du sport, et plus précisément celui du hockey, qui a été gravement ébranlé par les nombreux témoignages mis au jour dans les derniers jours. Ce qu’on peut y lire dépasse l’entendement et glace littéralement le sang.

On parle de jeunes adultes et également, précisons-le, d’adolescents d’âge mineur, qui auraient subi des agressions, des actes sexuels ignobles et dégradants, de même que des abus d’ordre physique et psychologique comme il est rationnellement difficile de nous en imaginer.

Ces allégations ont soulevé, à très juste titre, une indignation générale dans la société ; indignation que je partage entièrement, non pas seulement à titre de ministre responsable du Sport, mais également en tant que mère, que citoyenne et qu’ancienne athlète.

Une culture malsaine

Ces témoignages révèlent une culture sportive malsaine, voire toxique, qui n’est pas représentative de l’ensemble du monde du sport. Éradiquer de tels comportements dans nos équipes sportives passe d’abord par la dénonciation puis par la prise en charge de tels comportements. Tout le monde a un rôle à jouer pour changer cette culture. Je parle ici des entraîneurs, parents, dirigeants de ligues, officiels, et également des coéquipiers, qui sont souvent témoins de comportements inacceptables.

En tant que ministre, j’ai le devoir et la responsabilité de m’assurer que nos jeunes évoluent au sein d’environnements sains et sécuritaires. À cet égard, je suis fière d’avoir mis en place un mécanisme de dénonciation et de traitement des plaintes, et on continue de travailler pour l’améliorer.

Une réflexion sérieuse s’impose

Dans la foulée des allégations exprimées par de nombreux athlètes au cours des derniers jours, je demande aux dirigeants des ligues de hockey junior majeur d’est en ouest du pays, et plus particulièrement à la LHJMQ, d’avoir une réflexion très sérieuse à la fois sur la responsabilité qui leur incombe d’assurer un climat de respect, sain et sécuritaire pour tous les athlètes, mais aussi sur leur mission de promouvoir des comportements exempts de violence.

En terminant, en tant qu’ex-athlète, je peux pleinement témoigner des bénéfices innombrables que peut prodiguer le sport dans le parcours humain. Ma mission première, en tant que ministre des Sports, sera toujours de promouvoir l’activité physique et ses bénéfices, autant collectifs qu’individuels.

J’ai eu la chance de progresser, tout au long de mon cheminement sportif, dans un milieu positif et favorable au dépassement de soi. Je sais cependant que ce n’est malheureusement pas le cas pour tous les athlètes, et que les dommages peuvent se répercuter tout au long d’une vie.

Ainsi, je m’engage à poursuivre mon travail avec acharnement pour assurer l’intégrité des jeunes. Je me réjouis de voir la classe politique s’unir vers ce but commun, et je leur tends la main pour contribuer à faire les changements qui s’imposent. Et j’invite chacun à mettre l’épaule à la roue pour que, plus jamais, nous n’entendions des horreurs comme celles qui ont été portées au grand jour, lundi dernier. Nos jeunes, nos athlètes et notre société le méritent.

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi