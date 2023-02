Aide médicale refusée à 20 ans: «Catherine est morte de peine»

Crises d’épilepsie, trouble neurologique, possible placement en CHSLD. Une jeune femme de 20 ans qui s’est vu refuser l’aide médicale à mourir est morte de chagrin selon sa mère.

• À lire aussi: Elle souhaite l'aide médicale à mourir à 20 ans

• À lire aussi: Aide à mourir refusée: une mère forcée de «voir son enfant souffrir»

• À lire aussi: Élargissement des soins de fin de vie: les maisons de soins palliatifs forcées d’offrir l’aide médicale à mourir

Catherine Mercier de Val-des-Mont en Outaouais est décédée en octobre dernier dans les bras de sa maman. Elle souffrait d’encéphalopathie d'Hashimoto, une rare affection auto-immune qui rendait sa vie misérable.

«Elle faisait beaucoup de crises d’épilepsie et avait plusieurs atteintes au niveau neurologique. Elle n’arrivait pas à trouver tous ses mots. Ses convulsions handicapaient sa vie, mais elle était consciente de la vie», explique sa mère Isabelle Bergeron-Bélanger.

Écoutez l'entrevue avec la ministre Sonia Bélanger via QUB radio :

Épuisée par ses souffrances et entrevoyant un avenir difficile, Catherine avait demandé l’aide médicale à mourir. En raison de son âge, les médecins lui ont fait subir un test neuropsychiatrique qui lui a donné 11 ans d’âge mental. «Au niveau papier, elle avait 11 ans d’âge mental, et c’est pour cette raison qu’ils lui ont dit non, parce qu’elle n’avait pas 18 ans», précise Mme Bergeron-Bélanger.

«Après cette décision, Catherine me demandait: ❝Maman, est-ce que c’est vrai que j’ai juste 11 ans d’âge mental?❞ Catherine est morte de peine, de peine de se questionner. Elle disait: ❝Je n’ai pas réussi à prouver que j’avais assez mal pour avoir droit à ça❞», se désole la mère de la jeune femme.

«C’est le grand drame de tout ça. Elle a baissé les armes. Elle est décédée un mois après dans mes bras d’une crise d’épilepsie. Elle avait tellement de peine. Elle ne comprenait pas pourquoi on la laisserait pourrir dans un CHSLD, qu’on la laisserait avoir ce mal-là. Quand tu as une maladie physique, la maladie mentale embarque, car ça devient tellement lourd», formule Isabelle Bergeron-Bélanger. «C’était certifié qu’elle finirait en CHSLD», ajoute-t-elle.

Cette dernière considère que le projet de loi déposé hier afin d’élargir l’aide médicale à mourir aux Québécois souffrant d’Alzheimer ou de démence ou qui sont atteintes d’un handicap grave et incurable est «bien», mais que ce n’est pas suffisant.

Isabelle Bergeron-Bélanger souhaite une aide médicale adaptée à chaque personne qui en fait la demande. «L’aide médicale à mourir est catégorisée. Il y a une liste et on coche. Ça devrait être plutôt du cas par cas», appuie-t-elle.