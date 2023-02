Augmentation du loyer: où est-il plus cher de se loger au Québec?

Avec l’arrivée prochaine du renouvellement de bail, plusieurs Québécois s’inquiètent de devoir mettre plus d’argent dans leur loyer. Voyez dans quelles villes de la province il est plus cher de se loger au Québec, selon un rapport de Rentals.ca.

Contrairement aux croyances, Montréal n’est pas la ville où il faut mettre le plus d’argent pour un logement d’une chambre. C’est à Gatineau que le loyer mensuel pour un tel logement est plus élevé, avec un loyer mensuel moyen de 1641 $, soit une augmentation de 9,6 % d’une année à l’autre.

Pour un logement à deux chambres dans la ville voisine d’Ottawa, le loyer mensuel moyen s’élève à 1809 $ (+4,5 %).

Du côté de la métropole québécoise, un Montréalais doit débourser 1624 $ par mois en moyenne pour un logement d’une chambre. Il s’agit d’une augmentation de +7,6% d’une année à l’autre. Pour une chambre supplémentaire, le loyer moyen est toutefois plus élevé à Montréal avec 2124 $ à débourser (+7,7 %).

À Laval, un loyer mensuel coûte en moyenne 1439 $ (+6,1 %) pour un logement avec une seule chambre et 1958 $ pour un logement de deux chambres (+12,2 %).

Québec affiche un loyer mensuel moyen de 1213 $ pour un appartement d’une chambre et 1450 $ (+5,3 %) pour deux chambres.

Moins cher que le reste du Canada

Le loyer moyen au Canada a augmenté de 10,7 % en janvier dernier par rapport à l’année passée, mais a diminué de 0,5 % par rapport à décembre dernier.

Ainsi, le prix moyen d’un logement au pays était de 1996$ par mois en janvier. On demeure cependant sous la moyenne prépandémique de janvier 2020, où on payait généralement 1823 $ par mois.

Comparés aux moyennes prépandémiques, les loyers canadiens ont donc augmenté de 9,5 %.

«Le marché locatif canadien a débuté en 2023 là où il s’était terminé en 2022, affichant une forte croissance annuelle des loyers dans un contexte de faible offre et de demande rapidement grandissante», a déclaré Shaun Hildebrand, président d’Urbanation.

Vancouver et Toronto arrivent en première et deuxième place, avec un loyer mensuel moyen respectif de 2730 $ (5,2 %) et 2458 $ (+0 %) pour un logement d’une chambre, et 3624 $ (+1,7 %) et 3227 $ (+0.4 %) pour un logement de deux chambres.

«En dehors de Toronto, les augmentations de loyer deviennent plus aiguës sur les marchés de Colombie-Britannique et d'Alberta, qui connaissent des taux de croissance démographique relativement élevés», a-t-il ajouté.

Les loyers de studios ont connu une augmentation de 8,7 % d’une année à l’autre, avec un loyer moyen de 1426 $. Le loyer des appartements de trois chambres a lui augmenté de 5,7 %, atteignant 2364 $ en janvier.