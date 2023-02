Bannir les appareils au gaz: «La mairesse Plante veut se faire de la publicité», dit Carole Morin

Valérie Plante pourrait bien avoir à gérer tout un lobby mécontent dans les prochaines semaines. La Commission sur l’Eau, l’environnement, le développent durable et les grands parcs de la ville de Montréal recommande la fin des cuisinières et des poêles au gaz «dans les plus brefs délais». Il va sans dire que la nouvelle a été reçue comme une douche d’eau froide par les professionnels du chauffage.

Au micro de Mario Dumont, à QUB radio, la directrice de Boutique Chaleur, Carole Morin, s’est indignée de cette décision. Selon elle, non seulement l’administration Plante va trop loin, mais elle y va beaucoup trop vite.

«Je ne sais pas où elle prend ses études», a affirmé Mme Morin.

L’Association des professionnels du chauffage n’aurait jamais été consultée. Pourtant, cela fait 40 ans que l’APC forme les installateurs d’appareils à combustible, qu’ils soit alimentés au bois, au gaz ou encore au mazout.

Toujours selon Carole Morin, les appareils au gaz brûlent toutes les particules à 99,9 %. De plus, ils sont scellés, donc aucune particule ne peut s’infiltrer à l’intérieur du bâtiment.

«Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas où ils ont fait leurs tests», s’est questionnée la directrice de Boutique Chaleur.

Madame Morin a affirmé que les nouveaux appareils sont extrêmement performants et sécuritaires, et que rien ne justifie une telle décision de l’administration Plante.