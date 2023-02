Corridor Québec-Windsor: un pas de plus vers le TGF

Ottawa se lance maintenant activement à la recherche d'un partenaire privé pour préparer l'avènement du train à grande fréquence (TGF) dans le corridor Québec-Windsor en passant par Trois-Rivières.

«On va profiter des connaissances et de l'expertise disponibles dans le secteur privé international qui a l'expérience dans le développement à grande échelle d'infrastructures. L'expertise canadienne sera aussi nécessaire dans toutes les phases du projet incluant la construction et l'opération», a indiqué le ministre fédéral des Transports Omar Alghabra, lors d'une conférence de presse à la Gare centrale de Montréal.

Le travail de préparation du projet durera de trois à quatre ans. On croit que le nouveau train de passagers sera sur les rails au début des années 30.

Sans qu'il être aussi rapide qu’un TGV, le train pourrait tout de même atteindre, sur les segments le permettant, une vitesse appréciable. «Le gouvernement est ouvert à avoir des trains qui sont plus rapides ... qui vont au-delà des 200 km/heure», a lancé Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine.

L'idée d'un véritable TGV a été écartée. Transports Canada estime que ce serait plus complexe, plus coûteux, plus long et qu'il faudrait un corridor protégé par des clôtures, des voies rectilignes et sans aucun passage à niveau.

«Il faut que ça ait du sens au niveau économique», a fait valoir le ministre Alghabra. Le TGF ira de centre-ville en centre-ville. On ne sait toutefois où, à Trois-Rivières par exemple, passeront les voies et ce qui adviendra de la construction des ponts. Transports Canada assure que ce ne sera pas «un problème insurmontable».