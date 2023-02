Du vélo aux vêtements de chasse

Tout jeune, Édouard Garneau semblait destiné à suivre la route de son père. Une route de cycliste d’abord et ensuite de dirigeant chez Louis Garneau.

• À lire aussi: Se relever sur le ring: le boxeur Christian Genest revient aux sushis

• À lire aussi: Un pionnier du divertissement jeunesse d'ici veut bâtir un succès mondial comme «Caillou»

• À lire aussi: Une distillerie imaginée dans un parc

Puis un jour, il en a eu assez des courses et ce moment a été déterminant dans la suite de son parcours : il a mené à la fondation de Connec Outdoors en 2018.

« Un ami m’a fait découvrir la chasse aux oiseaux migrateurs et j’ai ressenti beaucoup de fierté en apportant un oiseau pour le souper. Depuis, je passe tous mes week-ends dans le bois », raconte le jeune entrepreneur de 30 ans, qui sent toutes ses angoisses s’alléger dès qu’il s’invite dans la nature.

De son nouvel amour pour la chasse et la pêche est née l’idée de concevoir des vêtements mieux adaptés pour ces activités. Des vêtements souples et techniques, qui respirent, tiennent au sec dans diverses conditions, puis restent silencieux et sans odeur.

D’abord une division de Louis Garneau, Connec Outdoors a pu compter sur une expertise solide.

« Avec mon frère et ma sœur, on s’est toujours dit qu’on reprendrait l’entreprise familiale un jour. Mais on s’est rendu compte que c’est plus difficile qu’on pensait de travailler en famille. On n’a pas été capables de s’entendre sur certaines choses », reconnaît-il.

Voler de ses propres ailes

Dans la grande restructuration qui a sauvé Louis Garneau de la faillite en 2020, Connec s’est séparé de la maison mère pour voler de ses propres ailes.

Édouard a pu garder un employé et éventuellement rapatrier l’équipe avec laquelle il souhaitait faire grandir son entreprise.

De son père, il dit avoir appris la nécessité de voir en périphérie et de décoller son regard des opérations pour focaliser sur les objectifs.

« J’ai appris aussi qu’il vaut mieux ne pas aller trop vite. Conquérir un objectif par saison, c’est suffisant. Et il ne faut pas essayer de plaire à tout le monde, car on s’écarterait de notre ADN », songe-t-il.

Rêver grand

Édouard a fait ses études universitaires au Vermont, en administration des affaires, concentration finances.

Quand il était chez Louis Garneau, il a travaillé aux ventes aux États-Unis. Cette expérience lui fait rêver de conquérir le marché américain avec Connec Outdoors à partir de 2024. Se mesurer à la concurrence des géants est un défi qu’il aborde avec confiance.

« On a le savoir-faire pour rivaliser avec les grands, même si on est petits. Ça ne m’intimide pas. Ce n’est pas mon but d’atteindre leur envergure, mais je veux satisfaire les besoins de plus en plus de passionnés », dit-il.

Édouard croit avoir hérité du côté créatif et fonceur de son père, mais aussi du caractère posé et à l’écoute de sa mère.

Comme chasseur, il a certainement aiguisé sa patience et sa persévérance, des qualités qui sont aussi très utiles à un dirigeant d’entreprise.

Pourrait-on imaginer le voir revenir chez Garneau quand son père prendra sa retraite ?

« Je ne sais pas trop si je me vois y retourner... J’aime vraiment ce que je fais », réfléchit-il.

Édouard a retrouvé le plaisir de travailler avec sa sœur designer, mais pour le moment, lui et son père ont chacun leur équipe.

Mais la route d’un entrepreneur n’est jamais une ligne droite. Sa destination n’est jamais tout à fait connue non plus. On verra bien où elle mènera.

♦ Connec Outdoors, l’entreprise du fils de Louis Garneau, habille les chasseurs et les pêcheurs.

En rafale

Entreprendre, c’est... ?

« La liberté d’exprimer sa créativité. »

Quelles sont tes inspirations ?

« Les coachs tout au long de mon parcours, qui m’ont fait grandir. J’apprends de l’expérience des autres, je sais écouter. »

Si tu pouvais changer une chose dans le monde, ce serait...?

« J’éliminerais la famine. Mais mon objectif atteignable : aider les gens à déconnecter des stress de la société en contribuant à les reconnecter avec la nature. »