EN VIDÉO | «Oh, mon Dieu, vous m’avez tiré!»

«Oh, mon Dieu, vous m’avez tiré!», se lamente en souffrance Alonzo Bagley, un Afro-Américain qui vient d’être tiré par un agent de police en Louisiane.

L’enregistrement de la caméra corporelle des policiers vient d’être rendu public. L’homme de 43 ans a succombé à ses blessures.

Alonzo Bagley a été abattu, le 3 février dernier en fin de soirée, lorsque la police répondait à un appel pour une querelle familiale dans un complexe à appartements.

Selon ce que la police de à Shreveport a raconté, Alonzo Bagley a pris la fuite en sautant d’un balcon du 2e étage quand les policiers sont intervenus dans l’appartement.

CNN

Dans la vidéo, on voit et entend les policiers courir après l’homme et on entend un coup de feu. Touché, Alonzo Bagley s’effondre au sol souffrant. «Oh mon Dieu, vous m’avez tiré! Oh», lance-t-il.

Un des agents, Alexander Tyler, un policier blanc, paniqué dit: «Come on dude, reste avec moi», pendant qu’un autre policier tente de compresser sa plaie.

L’officier Alexander Tyler, 23 ans, a été arrêté hier et accusé d'homicide par négligence.

Les enquêteurs au dossier ont fait savoir que Alonzo Bagley n’était pas armé.