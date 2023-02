L’enquête du Globe and Mail qui a révélé que lors des deux dernières élections, la Chine a tenté d’influencer le résultat de certaines circonscriptions est inquiétante, selon les analystes de «La Joute».

• À lire aussi: La Chine a délibérément interféré dans les élections de 2021, selon des documents secrets

Une enquête similaire avait révélé que la Russie avait tenté d’influencer le résultat des élections américaines, alors que le pays de M. Poutine tentait d’appuyer la candidature de Donald Trump.

Les analystes politiques avaient alors fortement critiqué la tentative de la Russie.

«Ce qui est fascinant, c’est que notre degré d’indignation est bien moins grand et pourtant cela touche le Canada. Lorsqu’on parle d’influence russe sur les élections américaines, là on était prêt à hurler, à grimper dans les rideaux, etc. L’influence russe qui était censée aider Trump, on était tous indigné, mais l’influence chinoise qui sert le Parti libéral du Canada et Justin Trudeau, là c’est comme moins grave. Je suis prêt à mettre ma main au feu que si cette aide avait favorisé le Parti conservateur, on se serait indigné», explique Mathieu Bock-Côté.

Un vote pour Trudeau

De plus, l’ancien directeur au cabinet adjoint du premier ministre du Canada sous le Brian Mulroney ajoute que ce vote de la Chine pour un gouvernement minoritaire de Justin Trudeau n’est pas du tout un compliment.

«Ce que je trouve intéressant c’est que la Chine souhaite avoir Trudeau parce qu’on le trouve plus faible. En plus, on veut un gouvernement libéral minoritaire parce qu’on veut qu’il soit encore plus faible (...) Il y a quelque chose d’humiliant. Quand la deuxième puissance au monde te trouve tellement faible qu’il faut absolument te réélire», mentionne Luc Lavoie.

Voyez l’extrait complet dans la vidéo ci-dessus.