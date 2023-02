Jesse Williams révèle les inconvénients de jouer un médecin dans Grey's Anatomy

Jesse Williams a découvert que jouer un médecin à la télévision avait quelques inconvénients.

Lors d'une apparition dans The Late Show with Stephen Colbert mercredi, l'acteur a noté qu'il était souvent reconnu pour avoir joué le Dr Jackson Avery dans le drame médical Grey's Anatomy entre 2009 et 2022. Il a affirmé que cela ne le dérangeait pas qu'on pense qu'il s'y connaissait en médecine, à moins qu'il ne soit... à bord d'un avion !

«J'ai été dans un avion à deux reprises quand (l'équipage) a dit : "Y a-t-il un médecin à bord ? Quelqu'un en a besoin" et ils me regardent. Alors je réponds : "La seule chose que vous savez sur moi, c'est que je ne suis pas médecin !"», a-t-il expliqué.

Depuis qu'il a quitté Grey's Anatomy, Jesse Williams est apparu dans la comédie romantique Toi chez moi et vice versa et a fait ses débuts à Broadway dans la nouvelle version de Take Me Out. Il doit bientôt apparaître aux côtés de Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short dans la troisième saison à venir d'Only Murders in the Building.

Le comédien est ravi d'explorer la comédie. «C'est super d'apprendre et de tâtonner, mais j'apprends et j'essaie de jouer avec certains trucs comiques, des trucs un peu plus légers. C'est un peu plus dans ma nature», a ajouté Jesse Williams.