Le service d’orthopédagogues itinérants prend fin: «en tant que maman, j’ai très peur»

Une décision du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) inquiète au plus haut point les parents de plus de 200 enfants à besoins particuliers.

Le 8 février, le CSSDM a décidé de mettre un terme à son service d'orthopédagogues itinérants pour les enfants en situation de handicap. Le service était en fonction depuis 42 ans.

Isabelle Desrochers est venue à Québec afin de faire infirmer cette décision.

«En tant que maman, j’ai très peur. Je ne sais pas c'est quoi l'avenir pour mon enfant», dit-elle.

C’est d’ailleurs l’un des députés de la CAQ qui avait diagnostiqué son fils lorsqu’il travaillait à l’hôpital Sainte-Justine.

«Mon enfant a un trouble développemental de la coordination et le diagnostic a été posé par le docteur Lionel Carmant», explique-t-elle.

Questionné sur le sujet, M. Carment a mentionné avoir confiance en Bernard Drainville.

Le directeur des services éducatifs du CSSDM croit que la réorganisation sera bénéfique pour l’élève.

«En analysant le plan d'intervention si, par exemple, on évalue que c'est deux heures, il va avoir ses deux heures, mais si par exemple on évalue que ça prend plus que deux heures, il va avoir plus que 2 heures», dit Benoit Thomas

Pour sa part, Marwah Rizqy critique la proposition de la CAQ.

«Cette décision, elle est irréfléchie, j'irais jusqu'à dire qu'elle est irresponsable et que le gouvernement se magasine un recours collectif. Pourquoi? Parce que, oui, il y a une violation ici. Si le service n'est pas offert, on force des parents à devoir peut-être même choisir une école privée», dénonce-t-elle.

