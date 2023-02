Nathalie Simard, une pionnière du mouvement #MeToo au Québec: «ce soir, on a décidé que c’était assez»

Depuis les allégations de harcèlement sexuel visant le producteur Harvey Weinstein en 2017, un mouvement de dénonciation a émergé sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #MeToo (#MoiAussi).

Des femmes de partout dans le monde ont eu le courage de dénoncer leurs agresseurs sexuels.

Cependant, au Québec, en 2004, une femme a décidé de mener seule sa bataille contre le plus grand magnat de l'industrie du spectacle de l'époque, Guy Cloutier.

En dénonçant son agresseur, Nathalie Simard a inspiré des milliers de personnes et a posé la première pierre d’un mouvement qui redonne aux survivantes leur histoire.

Denis Lévesque est allé à la rencontre de Nathalie Simard près de 20 ans après son combat qui a ébranlé le milieu culturel dans le cadre de son émission spéciale sur les 25 ans de LCN.

Elle a confié à l'animateur qu'elle espère continuer d'inspirer les femmes à dénoncer.

«Une scène touchante que j’ai vécue il y a quelques années lors d’une de mes conférences. Une grand-mère accompagnée de sa fille et de sa petite fille est venue me voir. La grand-mère m’a dit : "Merci beaucoup. Ce soir, on a décidé que c’était assez". La grand-mère avait été abusée, sa fille et la petite fille aussi, et elles avaient décidé de dénoncer. C’est en raison de moments comme celui-là que je me dis que j’ai bien fait de dénoncer», mentionne Nathalie Simard.

*Voyez l’émission complète dans la vidéo dans le haut de la page*