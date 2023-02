Pierre Ny St-Amand de retour devant la justice

Accusé d’avoir tué deux enfants en fonçant dans le CPE Sainte-Rose de la Terrasse Dufferin à Laval avec son autobus, mercredi dernier, Pierre Ny St-Amand est de retour en cour aujourd'hui.

L’avocat du suspect de 51 ans pourrait faire une demande au tribunal afin que son client subisse une évaluation psychiatrique.

Après avoir encastré son autobus dans le CPE il y a plus d'une semaine, Pierre Ny St-Amand a retiré son pantalon et ses sous-vêtements. Il hurlait et des voisins de la garderie et des parents ont dû le frapper pour le maîtriser avant que la police ne lui passe les menottes.

En plus des accusations de meurtres au 1er degré, St-Amand est accusé d’une tentative de meurtre et de six voies de fait.