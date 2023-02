Retour à la nature: la Ville de La Tuque attire de nouveaux résidents

Depuis la pandémie, de nombreux Latuquois, qu'ils soient des natifs ayant quitté la ville pour quelques années ou de nouveaux résidents en quête de tranquillité, ont fait un retour aux sources.

Les choix sont nombreux : Île Maurice, Irlande, Suisse ; Ritesh Natoo a plutôt choisi La Tuque pour ouvrir son restaurant. Il n'est pas le seul à être tombé sous le charme de cette ville située en Mauricie.

«C'est une belle ville forestière qu'on peut voir. Moi j'aime bien la pêche et la chasse. Le centre-ville, le midi, il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas de travaux dans les rues, rien qui se fait. Tu ne peux pas être en retard à moins d’arriver devant les lumières rouges», a expliqué le propriétaire du Biztro le Mauricien.

C'est aussi le cas de Tess Perron-Laurin qui a été conquise dès sa première visite, elle qui est native de l'Assomption.

«Je venais de terminer mon DEC en gestion touristique et je me cherchais un endroit à l'extérieur de la ville. Je voulais un endroit qui avait du potentiel, où est-ce qu'on était en nature et où le développement touristique était à son apogée», a-t-elle détaillé.

L'an dernier, 150 nouveaux résidents se sont installés à La Tuque.

«Il y a des gens qui habitent à Montréal, à Québec et là, il y a le télétravail qui est rentré en ligne de compte donc ils peuvent se permettre de s'en venir vivre à La Tuque», a raconté la coordonnatrice de la stratégie «Choisir La Tuque», Allison Patry-Miller.

Cet engouement se fait aussi sentir dans la vente de maisons à plusieurs personnes de l'extérieur. Actuellement, le marché a beaucoup ralenti.

Une vingtaine de maisons sont en vente sur le territoire de la ville. La rareté se fait sentir, mais ne freine pas les acheteurs.

Ceux qui ont quitté le mode de vie du calme et la nature il y a des années veulent maintenant le retrouver.

«J'ai eu une opportunité en 2022 de revenir chez moi. Après 11 ans d'exil à l'extérieur, c'est un retour à la nature, un retour aux sources, un retour à une petite ville où l'esprit de communauté est très fort», a raconté un citoyen.

Par le fait même, jeunes et moins jeunes rentrent de plus en plus au bercail.

La Ville de La Tuque espère continuer d'attirer de nouveaux visages ou revoir ceux qui ont quitté, notamment grâce à sa vaste campagne publicitaire lancée plus tôt cette semaine.