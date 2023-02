Retour du Salon Expo Habitat à Sherbrooke

Après deux années d'absence, c'est le retour du Salon Expo Habitat Estrie, qui se tient au Centre de Foires de Sherbrooke.

Une centaine d’exposants spécialisés en matériaux, rénovation et construction sont sur place.

Plusieurs consommateurs ont d’ailleurs des projets plein la tête et en profitent pour s’inspirer.

«On attendait justement que l’économie ralentisse un peu pour débuter notre projet, pour avoir des délais plus courts et de meilleurs prix», a expliqué un visiteur qui souhaite rénover une bonne partie de sa maison.

Avec la hausse du taux d’intérêt et du coût de la vie, d’autres doivent toutefois revoir leurs priorités.

«On avait fait un prêt de rénovation quand on a acheté la maison. Ça nous a retardés avec les taux d’intérêt qui ont monté. On attend, mais probablement que les rénovations qu’on va faire vont être plus petites que ce que nous avions initialement prévu», a commenté pour sa part un homme qui envisage de changer sa salle de bain.

Le Salon Expo Habitat se poursuit jusqu’à dimanche.