Stupéfiants: perquisitions à Saint-Bernard et Québec

Trois personnes ont été arrêtées vendredi lors d’une opération en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, à Saint-Bernard et à Québec.

Les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) Québec, en collaboration avec l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO) ont mené cette opération dans la Capitale-Nationale et en Beauce.

L’enquête amorcée en septembre 2022 a permis de mener à l’arrestation de trois individus, deux hommes de 24 et 28 ans ainsi qu’une femme de 27 ans. Ces derniers ont été libérés et pourraient faire face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Au cours des perquisitions qui ont eu lieu dans trois endroits distincts, les policiers ont saisi:

Environ 343 000 comprimés de méthamphétamine;

Plus de 21 kilogrammes de méthamphétamine en poudre;

Plus 520 grammes de cannabis;

Plus de 30 grammes de cocaïne;

Plus de 55 grammes de champignons magiques;

Une somme d’environ 13 900$ en devises canadiennes.

Les policiers ont également saisi trois véhicules à titre de biens infractionnels.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).