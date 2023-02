Toronto : «Ça me brise le cœur de partir», dit le maire Tory

L’ex-maire de Toronto John Tory, qui avait annoncé la semaine dernière sa démission en raison d’une relation inappropriée avec une membre de son personnel, a livré vendredi son dernier discours avant de quitter l’hôtel de ville pour de bon.

Après avoir officiellement remis sa démission au conseil municipal mercredi dans la foulée de l’adoption du budget de l’année 2023 de la Ville, John Tory a cessé d’être maire sur le coup de 17 h, vendredi.

«Travailler fort et travailler ensemble, c’est la façon de faire à Toronto. Et c’est ce qui faisait qu’être maire de cette ville est le meilleur emploi que quiconque puisse avoir. Ça me brise le cœur de devoir partir, mais c’est la chose à faire, aussi difficile cela soit-il», s’est ému M. Tory lors de sa dernière conférence de presse.

Le maire sortant s’est adressé aux journalistes sans prendre de questions.

Il a reconnu que le scandale dévoilé par le «Toronto Star» de sa liaison avec une membre du personnel, alors qu’il est marié, déteindra certainement sur son héritage à la tête de la mairie. Il a toutefois émis le souhait qu’à plus long terme, les Torontois gardent le souvenir d’un maire qui a relancé les projets de transports en commun à Toronto, misé sur la construction de nouveaux logements pour combattre les forts prix de l’immobilier et cherché à être aussi inclusif que possible.

Critiquant «l’ère de polarisation et de division» que l’on vit, John Tory a appelé son successeur à faire de l’inclusion l’une de ses priorités. «Cette responsabilité du maire aura beaucoup à voir avec si la Ville peut avoir du succès et continuer à aller de l’avant», a-t-il prédit.

Ex-chef du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, John Tory avait été élu une première fois à la mairie de Toronto en 2014. Il succédait alors à Rob Ford, dont les frasques à la mairie avaient fait la manchette à plus d’une reprise. Il avait été réélu aisément avec 62 % des voix pour un troisième mandat l’automne dernier.

La mairesse suppléante Jennifer McKelvie a pris la relève de M. Tory, après avoir tenté de le convaincre de rester, sans succès. «Je crois qu’il s’est fié à son cœur et qu’il a décidé ce qui était le mieux pour lui, et pour sa famille, et pour la Ville de Toronto. Et je crois que c’est admirable», a-t-elle commenté.