Un adolescent porté disparu à Salaberry-de-Valleyfield

Un adolescent de 14 ans a été porté disparu vendredi matin à Salaberry-de-Valleyfield, où il a été vu pour la dernière fois jeudi en soirée.

Samuel Lalonde-Bergevin se déplacerait à pied et pourrait toujours se trouver à Salaberry-de-Valleyfield, selon la Sûreté du Québec (SQ).

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a indiqué la SQ par voie de communiqué.

L’adolescent mesure 5 pi et 9 po, pèse 120 lb, a les cheveux bruns et les yeux bleus. Il portait un manteau noir et blanc, un jeans blanc et des souliers bleu et blanc lors de sa disparition.

«Toute personne qui apercevrait cet adolescent est priée de communiquer avec le 911. Toute information pouvant permettre de retrouver Samuel Lalonde-Bergevin peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264», a ajouté le corps policier dans son communiqué.