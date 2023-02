Un an de guerre en Ukraine - Félix Séguin sur le terrain

Le journaliste Félix Séguin et le caméraman Frédérick Therrien ont été affectés en Ukraine pour la seconde fois depuis le début l’invasion russe. Dans ce carnet de route ils documenteront leurs rencontres et leurs impressions tirées de leur couverture quotidienne en sol ukrainien.

JOUR 359 de l'invasion russe

Vendredi 17 février

Je ne me rappelais plus à quel point c’était long. Nous avons quitté Montréal mercredi soir, atterri jeudi midi en Pologne et patienté jusqu’à vendredi avant que le seul train qui puisse nous amener en Ukraine quitte la gare.

Dans l’avion, mes voisins de sièges sont deux ex-soldats des Forces canadiennes qui travaillent maintenant pour une multinationale qui fournit des services à différentes armées de la planète. Cette fois, il se rendent à Farnborough en Angleterre. Ils aident les Britanniques avec un véhicule autonome.

D’ailleurs, ce sont les brits qui détiennent, de l’avis de plusieurs experts, le renseignement militaire le plus fiable sur le conflit en Ukraine.

Pour consulter le compte Twitter du ministère de la défense, c’est ici.

Déjà 48 heures de voyagement et la plus longue séquence est devant nous: le trajet Varsovie-Kiyv, un trajet de 19 heures de la gare Warszawa-Wschdonia (Est de Varsovie).

Ce sera une bonne occasion de se rappeler quelques enseignements médicaux de base. Réanimation, compressions, garrot; un peu glauque, mais essentiel.

D'ailleurs, pour les intéressés, les journalistes qui se déplacent en terrain hostile ont toujours reçu ce type de formation et oui, ils ont aussi une assurance-vie supplémentaire pour pallier tout événement (très) fâcheux. Je dis tous les journalistes, mais ce n’est pas si vrai. La majorité de mes confrères ukrainiens et même presque tous mes collègues pigistes n’ont rien de tout ça. Ils ont vraiment une très forte tolérance au risque.

Toujours est-il que le train IC48 quitte pour son loooong trajet de nuit. Le Kiev Express n’a d’express que le nom. Il prend 20 heures pour se rendre à Kyiv alors que le trajet en voiture prendrait 10 heures ? Pourquoi prendre le train alors ? Car on ne peut pas traverser la frontière avec polono-ukrainienne avec une voiture de location.