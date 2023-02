Un suspect de 16 ans arrêté pour vols qualifiés allégués

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé, vendredi, à l’arrestation d’un suspect âgé de 16 ans en lien avec quatre vols qualifiés survenus dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSMPE) au cours des derniers mois.

Une perquisition a aussi permis aux enquêteurs de saisir un téléphone mobile volé lors de l’un des événements ainsi qu’un vaporisateur chasse-ours.

L’enquête policière et l’arrestation ont été dirigées par la Section des enquêtes criminelles Nord, avec l'aide d’unités spécialisées du SPVM, du poste de quartier 30 (Saint-Michel) et du projet ARRET.

Le suspect, qui ne peut être identifié en raison de son âge, comparaîtra devant la Chambre de la jeunesse afin de faire face à des chefs d’accusation de vol qualifié, de port d’arme dans un dessein dangereux, de port d’une arme dissimulée et de possession de bien criminellement obtenu.

Le jeune homme organisait des rencontres avec ses victimes, préalablement rencontrées sur une plateforme de vente en ligne. Une fois sur place, le suspect avait recours à la force pour subtiliser l’objet convoité. Dans l’un des événements, la victime a été aspergée de répulsif à ours.

Toute personne détenant des informations en lien avec un événement de cette nature peut communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.

Des récompenses allant jusqu’à 3 000 $ peuvent être remises par Info-Crime Montréal pour des informations menant à l’arrestation de suspects. Certaines conditions s’appliquent.