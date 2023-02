Une microbrasserie québécoise rayonne à l’international pour ses emballages

Une microbrasserie québécoise s’est démarquée à l’international en raflant tous les honneurs pour le design de l’emballage de ses produits.

C'est pour l'emballage de ses sacs de café que la Microbrasserie de Bellechasse a remporté le prix «Best in Class», contre de grandes bannières comme Molson, Danone, METRO, Tsingtao et Coca-Cola, au concours de la PAC Global Awards à New York.

Ce prestigieux concours international met à l'honneur les entreprises s'étant démarquées par le design de leur emballage.

Fière «ambassadrice de Bellechasse», la microbrasserie s’est fait un devoir de représenter des paysages du territoire de Bellechasse sur ses emballages de café, réalisés par l’entreprise Rootree, a indiqué Gabriel Paquet, maître-brasseur et président de la Microbrasserie de Bellechasse.

Les designs comprennent le Massif du Sud et ses éoliennes, le fleuve Saint-Laurent et la Marina, les paysages acéricoles et les plaines agricoles.

«Nous voulions que nos clients ramènent leur pochette de café chez eux et qu'ils puissent se remémorer les moments agréables passés à la Microbrasserie et dans Bellechasse», a ajouté Anabelle Goupil, directrice générale de la Microbrasserie de Bellechasse, dans un communiqué.