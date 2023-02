Voici quels plats vous pourrez déguster chez Zellers

Zellers déploiera des «food trucks» dès ce printemps pour souligner le grand retour de ses boutiques dans certains magasins La Baie d’Hudson.

Ainsi, la compagnie a décidé de profiter de la nostalgie envers les magasins pour titiller les papilles des Canadiens et élaborer un menu spécial pour l’occasion.

Grâce à un sondage, cinq mets ont réussi à se tailler une place dans ce menu renouvelé.

Malgré tout, la chaîne a voulu conserver l’esprit de ses restaurants décorés dans l’esprit des années 50 si chers à l’esprit des Canadiens.

Ainsi, il sera donc possible de déguster un Hamburger Grand Z, un sandwich chaud au poulet, un sandwich au fromage fondant, des bâtonnets de poulet et des frites et sauce.

Il est encore impossible de connaître la date d’arrivée des «food trucks», mais elle devrait être dévoilée prochainement. Chose certaine, cela devrait être au printemps.

C’est au mois d’août 2022 que la Compagnie de La Baie d’Hudson a annoncé le retour de Zellers, près de 10 ans après la fermeture des derniers magasins au pays.

En janvier, La Baie d’Hudson a dévoilé l’emplacement de ces 25 nouveaux magasins, dont cinq au Québec.