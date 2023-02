De nettes améliorations pour le déneigement à Québec

Après une opération de déneigement laborieuse la fin de semaine dernière, la Ville de Québec s’en est mieux tirée alors qu’elle devait réagir à la tombée d'une vingtaine de centimètres de neige vendredi.

La politique de déneigement de la capitale nationale indique qu’aucun chargement de neige ne peut avoir lieu les vendredis et les samedis.

Cela a notamment fait en sorte que les visiteurs du Carnaval de Québec ou encore les spectateurs du tournoi peewee ont connu un retour à la maison difficile la fin de semaine dernière, pour lequel la Ville s'était notamment excusée.

Cette fois-ci, le déneigement a débuté dès le vendredi soir, au grand plaisir des résidents.

Les personnes rencontrées par TVA Nouvelles se sont dites généralement satisfaites de cette dernière opération de déneigement.

«C’est beaucoup mieux que la semaine dernière, partage un passant. C’est dégagé et on peut marcher donc c’est très bien.»

Résidents et commerçants espèrent cependant que cette fluidité se répétera lors de futures opérations de déneigement.

«Ils sont malchanceux parce que les tempêtes surviennent souvent le vendredi et donc ils ne déneigent pas le samedi, mais le font le dimanche, ajoute le propriétaire du café Olive, Sami Boudaya. Il faut être un peu compréhensif.»

«J’espère que ce ne sera pas juste une fois et que ces situations ne se reproduisent pas, indique le propriétaire du Pub Galway, Yves Ledoux. On a d’autres choses à faire de courir après la Ville.»

L’opération de déneigement qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi est la première d’une série de plusieurs qui auront lieu dans les prochains jours étant donné la quantité de neige reçue dans la Capitale-Nationale.

«Dimanche on reprend partout, on va enlever la neige partout, explique la responsable de l’entretien des voies de circulation pour la Ville de Québec, Marie-Pierre Raymond. On en a au moins pour quatre à cinq jours d’opération de déneigement.»

La Ville estime que les accumulations sont de l’ordre de 22 centimètres reçus.