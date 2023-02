Disparition: une jeune de 19 ans manque à l’appel

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver une femme de 19 ans qui manque à l’appel depuis vendredi matin.

Shane Gibeau, 19 ans, a été aperçue pour la dernière fois le 17 février vers 8 h à sa résidence située dans l’arrondissement d'Hochelaga-Maisonneuve, et n’a pas été revue depuis. Elle a la peau blanche, les yeux noirs et les cheveux noirs. Elle mesure 5 pi, 7 po (170 cm) et pèse 110 lb (49 kg). Elle parle le français.

«Les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité, étant donné qu’elle a tenu des propos inquiétants», a indiqué le SPVM, par voie de communiqué.

Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir, un pantalon beige, des souliers de sport et une tuque noire.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.