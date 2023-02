«Là, on profite de la vie»: atteinte d'un cancer, elle traversera le Québec à pied

Une femme atteinte d’un cancer en phase avancée a décidé de mettre fin à ses traitements pour traverser le Québec à pied.

Quatre ans plus tôt, Maureen Vachon a été diagnostiquée d’un cancer au sein. Toutefois, les traitements n’ont jamais fonctionné pour cette femme de 52 ans.

Elle a donc décidé de tout arrêter et de profiter du reste de sa vie en se lançant un défi. Celui-ci consistera de marcher le chemin de Compostelle du Québec, débutant à Montréal et se terminant à Cap-Gaspé. D’une durée de 90 jours, ce trajet aller-retour est de plus de 2400 km.

«C’étaient des traitements que je m’assoyais sur mon fauteuil où je faisais de la peinture à l’eau et des mots croisés. Je ne prenais plus de marche. Je ne comprenais pas. Je venais de marcher 243 km en novembre, et en janvier, j’avais de la misère à faire un pâté de maisons. Là, on profite de la vie», témoigne Maureen Vachon en entrevue avec TVA Nouvelles.

Le but de son périple est d’amasser des sous pour la Maison des soins palliatifs et centre de jour St-Raphaël.

«C’est vital. Je dirai que pour toutes les maisons des soins palliatifs sont financés de 40 à 50% par le ministère. Le reste provient de la communauté. Pour pouvoir survivre, on a besoin de la communauté», explique Olivia Lévêque, directrice générale de la Maison des soins palliatifs et centre de jour St-Raphaël.