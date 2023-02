«La Voix»: l’importance des réseaux sociaux

La présence des candidats sur les réseaux sociaux fait partie intégrante de l’expérience de «La Voix». Toutes les plateformes sont sollicitées pour inciter les gens à regarder l’émission dominicale de TVA, mais aussi pour faire connaitre davantage les chanteurs et chanteuses.

Avant même le début de la saison, les réseaux sociaux de «La Voix» ont commencé à bâtir une stratégie pour mobiliser une communauté et faire croitre l’engouement pour l'actuelle saison. L’équipe de François Dufour, directeur productions numériques chez Productions Déferlantes, est chargée de la gestion de ce canal de communication important. «La première stratégie est de faire en sorte que les gens viennent s’engager avec la marque, a indiqué M. Dufour. On veut faire vivre une expérience aux téléspectateurs et connaitre son sentiment face à ce qu’il vit. Au lieu d’attendre les cotes d’écoute ou autres, on a un retour immédiat et une connexion plus grande avec tous ceux qui s’abonnent à nos pages. On provoque aussi des réactions, on leur pose des questions.»

Si 90% des échanges sont positifs, il y a aussi un lot de commentaires désagréables avec lequel l’équipe vit plutôt bien. «Il faut savoir vivre avec. Les gens viennent pour s’exprimer, on ne censure personne. C’est une façon de rencontrer nos "fans" et on doit les laisser s’exprimer.»

Opération séduction

Après avoir constaté une différence entre la visibilité des candidats de «Star Académie» et ceux de «La Voix», François Dufour est arrivé avec une nouvelle idée pour cette saison. «On essaie de faire en sorte que les gens connaissent mieux chacun des candidats de "La Voix". À la télé, même ceux qui se rendent en finale, on les entend seulement quatre ou cinq fois chanter, on s’est donc donné le défi de les faire découvrir de manière plus intense. On veut avoir des faits amusants sur eux, connaitre leur sensibilité et leur parcours. On a intérêt à mieux les faire connaitre pour que les gens s’attachent à eux.» Sur la page Instagram de l’émission, on peut d’ailleurs découvrir plein de choses sur les candidats et il y a aussi de nombreuses vidéos sur TikTok.

Les candidats peuvent également compter sur le soutien de l’équipe numérique de Productions Déferlantes pour la gestion de leurs propres pages Facebook, Instagram, TikTok... «Je rencontre individuellement tous les candidats durant les auditions à l’aveugle pour leur expliquer tous les points importants, ce qu’ils peuvent faire ou pas, les commentaires négatifs, etc. Ensuite, on ne les laisse pas tout seuls.»

L’équipe est présente pour les aider à faire des publications ou pour répondre à des questions plus précises. «On a également un accès administratif pour chacun de leurs comptes, on peut donc aller faire de la modération, par exemple. On leur fournit aussi du contenu (photos, vidéos... ) pour qu’ils puissent partager du matériel intéressant, mais on ne le fait pas à leur place.»

Vérifications

Les comptes personnels des candidats, pour ceux qui en ont, sont passés au peigne fin par François Dufour et son équipe avant le début de la saison. «C’est toujours délicat de toucher aux réseaux sociaux personnels des gens, car c’est un lieu d’expression. Mais je peux les conseiller. Pour moi, il y a un cadre dans ce qu’on peut dévoiler et ce qu’on ne peut pas dévoiler. Mon rôle est de leur demander s’ils assument chacune des publications qu’ils ont faites. Je ne leur impose rien, on travaille en équipe.»

Beaucoup n’ont pas conscience de l’impact de passer la télévision, et de la vague qui peut suivre par la suite. «Je dirais qu’il a cinq ou six candidats que je suis allé voir en leur disant qu’il y avait une photo ou une opinion sur leurs réseaux sociaux qu’ils devraient garder pour eux. La totalité a été compréhensive. C’est mon rôle de les conseiller, mais on ne les restreint pas.»

Nouvelle heure de diffusion de «La Voix» ce dimanche

«La Voix» change de case horaire ce dimanche. Rendez-vous pour la première émission des duels à 19h30, à TVA, soit juste après la première de la nouvelle téléréalité «Sortez-moi d'ici!», présentée à compter de 18 h 30.