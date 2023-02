Voici 4 trucs pour réduire vos ronflements, selon un expert

Les ronflements de votre partenaire vous agacent? Le Dr Daniel Barone, un spécialiste américain du sommeil, vous recommande 4 trucs qui pourraient aider à les réduire.

1) Achetez des bandes respiratoires nasales

L’expert vous recommande de mettre une bande à l’arête de votre nez. Cela pince votre nez, vous permettant d’inspirer plus d’air.

2) Dotez-vous d’un protège-dents

Il suggère de vous doter d’un protège-dents, qui tirera votre mâchoire inférieure vers l’avant. Cela fera en sorte que votre langue ne reste pas à l’arrière de votre gorge.

3) Dormez sur le côté

Cette position est efficace pour prévenir les ronflements. Lorsque vous dormez sur votre dos, la gravité peut ramener tous les tissus mous à l’arrière de votre gorge, ce qui peut aggraver le problème.

4) Évitez de boire de l’alcool et de fumer

Évitez de boire de l’alcool et de fumer avant l’heure du coucher, indique l’expert. La fumée de cigarette irrite les voies respiratoires, et l’alcool rend les tissus plus lousses dans votre gorge. Ce sont deux facteurs pouvant mener aux ronflements.