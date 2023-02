Risque de fraude: un système de textos du ministère de la Santé sème la controverse

Le nouveau système d'envoi de messages textes AXELLE mis en place il y a quelques mois par le ministère de la Santé ne fait pas l’unanimité, car les textos envoyés peuvent ressembler à ceux émis par des fraudeurs.

Ce service a été mis en place afin de faciliter la prise de rendez-vous des patients avec un médecin spécialiste.

Certains messages envoyés via ce système demandent cependant aux patients de confirmer leur identité et leur année de naissance.

Dans le doute qu’il pourrait s’agir d’une fraude, plusieurs choisissent de les ignorer.

«On ne devrait pas répondre à ça, explique le spécialiste en cybersécurité, Éric Parent. Tous les fraudeurs vont utiliser exactement la même technique. On n'a aucun moyen dans le modèle actuel qu'on voit [...] de savoir avec qui on est en train d'interagir.»

Le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, juge inacceptable cette nouvelle façon de faire.

«Il manque un élément de validation, dit-il. Si tu reçois un texto qui te dit: "OK, donne-nous ton nom, ta date de naissance" et je ne sais trop quoi de plus, ce sont des informations nominatives extrêmement importantes.»

Les données du ministère de la Santé révèlent que seulement 56% des utilisateurs y ont répondu.

Selon M. Parent, le ministère pourrait envoyer le numéro d’assurance maladie partiellement masqué aux patients pour éviter toute confusion.

«On prouverait [alors] qu’on est vraiment le ministère ou quelqu’un en autorité qui a cette information», continue-t-il.

La vigilance demeure cependant de mise lorsque l’on veut répondre à un texto dont on ne connaît pas la provenance.