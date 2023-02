«The Dark Side of the Moon» fête son cinquantième anniversaire

Le légendaire album du groupe Pink Floyd «The Dark Side of the Moon» célèbre cette année ses cinquante ans et fera l’objet d’une réédition et d'une édition spéciale.

Vendu à plus de 45 millions d’exemplaires, il s’agit du troisième album le plus populaire de tous les temps en ce qui concerne les ventes.

Selon le chroniqueur musical Mike Gauthier, tous les éléments étaient présents pour en faire un succès.

«Il est arrivé au bon moment dans les années 70 alors qu’il y avait une nouvelle génération d’amateurs de musique, explique-t-il. La pochette est mythique, il y avait aussi le mystère qui était raconté par les paroles de Roger Waters, avec l’exécution des quatre musiciens également sur l’album. Les combinaisons étaient toutes là et ça a donné le troisième album le plus vendu de tous les temps.»

Il s’agissait également de l’un des premiers «albums-concept».

«C’est Roger Waters qui est arrivé en fin de vingtaine et a réalisé que la vie avançait vite et il s’est dit "si je le réalise, il y a sans doute beaucoup de monde qui le fait aussi", il a voulu partager ça et beaucoup de gens s’y sont reconnus», raconte M. Gauthier.

Une réédition des chansons de l’album est prévue dans le cadre des 50 ans.

Celle-ci sera réalisée exclusivement par Roger Waters sans l’aide des autres membres du groupe, ce qui fait controverse.

«Il s’est déjà défendu de cela en entrevue avec un journaliste britannique et il a dit qu’il avait sa vision et que ce n’est pas que ce qui est sorti sur l’album original, continue le chroniqueur. Il veut donc faire sa vision à lui, en donnant une vision un peu plus country à la chanson Money par exemple.»

Cette réédition pourrait toutefois être surplombée par un coffret anniversaire qui sera mis en vente par le groupe avec une sonorisation améliorée.

Les amateurs de Pink Floyd peuvent d’ailleurs visiter l’exposition «Their Mortal Remains», qui retrace le parcours du groupe à l’Arsenal art contemporain de Montréal jusqu’au 5 mars.

Visionnez l’intégralité de la chronique musicale de Mike Gauthier dans la vidéo ci-dessus