Dernière semaine de cotisation à vos REER pour 2022

C’est la dernière semaine pour cotiser à vos REER pour l’année 2022. Mais les experts observent un recul dans la contribution des Québécois pour leurs épargnes en raison du contexte économique actuel.

• À lire aussi: N'utilisez pas votre carte de crédit dans ces 5 situations

Les cotisations pour les régimes des rentes sont beaucoup moins élevées en 2023, comparativement aux années précédant la pandémie.

Le 1er mars est la date limite pour cotiser à vos REER pour la période de 2022.

«La meilleure recommandation c’est de prendre un pas de recul et de voir combien vous avez gagné en 2022. Puis, à ce moment-là, vous pouvez établir votre palier d’imposition marginale dans lequel vous êtes. Ensuite, vous pouvez faire le calcul pour voir si ça vaut la peine de faire un petit effort supplémentaire dans le but d’avoir un remboursement d’impôt ou une déduction fiscale», conseille Antoine Chaume, planificateur financier.

Les ménages ont des choix à faire entre l’épargne et les dépenses de consommation. Voici quelques réactions :

«On fait plus attention qu’avant, mais ce n’est pas facile. Avec de l’organisation, on y arrive.»

«La gentrification fait en sorte qu’on garde notre petit logement cramé. On a eu un petit garçon entre temps, donc on aurait besoin de plus d’espace. L’épargne n’est pas notre priorité.»

«On se considère chanceux. On est deux personnes de carrière, donc ça va bien, mais on a des amis qui ont plus de difficulté.»