Élites de Jonquière: les jeunes défendent Arnaud Dubé

Les membres des Élites de Jonquière, au niveau M18 AAA, croient que leur ex-entraîneur-chef Arnaud Dubé n’aurait jamais dû perdre son poste.

C’est ce qu’ils ont défendu dans une lettre ouverte dont l’Agence QMI a obtenu copie, dimanche.

La semaine dernière, le Bureau d’enquête du «Journal de Montréal» avait mis la lumière sur le comportement répréhensible de l’instructeur québécois. Après avoir tenu des propos homophobes à l’endroit de ses joueurs, en plus de les inciter à se blesser, Arnaud Dubé avait reçu une tape sur les doigts par le Comité de protection de l’intégrité, mais avait pu conserver son poste.

Il a finalement remis sa démission, jeudi dernier... au grand désarroi de sa troupe, qui a souligné le comportement exemplaire de son ex-pilote depuis l’intervention du Programme de l’Officier des plaintes à l’intégrité dans le sport.

«En prenant connaissance de tous les reportages, publications et commentaires dans le monde des médias, nous sommes déchirés de voir l’injustice rattachée à ceux-ci, peut-on lire dans la lettre signée par tous les membres des Élites et leurs parents.

«Nous ne voulons pas banaliser les gestes qui ont été reprochés à Arnaud Dubé lors de la saison 2021-2022, loin de là. Arnaud a reconnu des faits, il a accepté la décision des instances et a corrigé son comportement par la suite.»

Pourquoi?

Les signataires de la missive ont ajouté qu’ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient «écoper pour un jugement public alors qu’une décision avait été rendue suite aux démarches de l’an dernier.»

«Cette saison, en aucun temps, nous avons reçu des propos de notre coach ressemblant à ceux qui sont rapportés dernièrement de la part des médias. Cette saison, en aucun temps, nous avons reçu ou été témoins de violence psychologique ou physique par notre coach. Cette saison, en aucun temps, nous avons considéré être dans un environnement toxique en raison de notre coach. En aucun temps, nous avons voulu que notre coach quitte son emploi.»

Arnaud Dubé a dû suivre une simple formation de trois à cinq heures visant à corriger son comportement après avoir été épinglé. Dans le communiqué annonçant sa démission, il avait avancé avoir apporté les ajustements nécessaires pour reprendre ses fonctions. Un point de vue corroboré par les Élites de Jonquière.

«Arnaud est un passionné de hockey, il se dévoue pour les jeunes, il désire voir ses joueurs performer, et il ne compte pas ses heures. Nous avons la chance d’avoir un entraîneur qui est toujours à l’écoute et qui partage les valeurs de respect, d’éthique, de travail et de passion auprès de jeunes de 15 à 17 ans.»