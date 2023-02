EN VIDÉO | Après «un cauchemar d'un an», une femme réussit à échapper à son agresseur

Enlevée il y a près d’un an, une femme réussit à échapper à son agresseur, aux États-Unis.

«Elle nous a dit qu’elle avait été enlevée il y a environ un an», raconte Bobby Madaan, propriétaire d’une station-service au New Jersey où la femme a été retrouvée.

Le 7 février, il dit avoir entendu des cris à l’extérieur, alors qu’il était assis à son bureau. La femme a par la suite couru à l’intérieur du magasin et a barré la porte.

Quelques instants plus tard, un homme, James W. Parrillo Jr, part à ses trousses, mas fait vite demi-tour, voyant que la porte est fermée à clé.

«Elle était sous le choc, elle pleurait.»

La femme avait des marques sur le cou, et n’avait pas de chaussures.

Selon Bobby Madaan, elle prévoyait son évasion depuis sa précédente visite à la station-service. C’est en remarquant le pêne dormant sur la porte qu’elle a commencé à imaginer son plan.

Le propriétaire de la station-service et un client ont appelé la police, après avoir rassuré la femme.

James We. Parrillo Jr a été arrêté la journée même.

L'enlèvement

La dame a rencontré le suspect, qui prétendait être nommé «Brett Parker», en février 2022, à une station-service située dans le Nouveau-Mexique.

M. Parrillo Jr lui demande s’il peut embarquer dans la voiture de la femme, qui accepte sa demande. Ils se rendent donc en Arizona.

Après un mois de fréquentation, le suspect agresse physiquement la dame. Ils se trouvaient en Californie à ce moment-là.

Durant leur relation, Parrillo aurait confisqué le téléphone de la femme et utilisé ses cartes de débit tout en l’isolant de sa famille, selon les autorités. Le couple est arrivé dans le New Jersey en décembre.

«Les allégations d'enlèvement et d'abus aux mains de l'accusé représentent un cauchemar d'un an enduré par la victime, qui s'est déroulé dans plusieurs États du pays et qui s'est finalement terminé ici dans le New Jersey», a déclaré Patrick J. Callahan, le directeur de la police de l’État du New Jersey.

L’homme est accusé d’enlève au premier degré, de strangulation au second degré, de voies de fait grave et d’immobilisation criminelle au troisième degré. Il est également accusé d’entrave à l’arrestation au troisième degré, d’obstruction au quatrième degré et refus de fournir un échantillon d’ADN.

Il est actuellement détenu à la prison du comté de Burlington.