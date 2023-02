«La Voix»: des duels douloureux

La période des duels de «La Voix», qui a débuté ce dimanche, est une phase difficile pour les coachs. D’un côté, ils doivent jumeler des talents égaux autour d’une chanson qui va permettre à chacun de briller sur scène, mais ils doivent ensuite en choisir un seul pour poursuivre l’aventure.

Une décision que le bouton «sauvé» leur permet d’éviter.

PHOTO COURTOISIE / BERTRAND EXERTIER

En opposant Philippe Plourde et Steven Grondin sur la chanson «Father and son», de Cat Stevens, Marjo ne se doutait pas du choix cornélien qu’elle allait devoir faire à l’issue de leur prestation.

Les deux chanteurs ont abordé cette étape avec camaraderie. «On l’a vu comme un duo, a précisé Philippe. On voulait présenter une interprétation qui se complétait bien avec ce que l’un et l’autre apportaient de différent. On voulait faire un numéro cohérent, et on a livré des performances sur un pied d’égalité.»

Ils ont su profiter de cette chanson que la production a essayé d’avoir à plusieurs reprises par le passé, sans réussir à obtenir les droits.

Steven voyait aussi un parallèle entre le texte de la chanson et sa propre vie. «C’est comme une discussion entre un père et son fils. J’ai fait mon "coming out" cette année et je suis allé chercher du sens grâce à mon historique personnel.» Au piano et à l’harmonica, ils ont trouvé la formule idéale, toute en douceur et en profondeur pour ce duel.

Un choix difficile

Les deux jeunes hommes se félicitent d’avoir pu travailler avec Marjo. «Ses commentaires ont été super bons, elle est dans le support total et la confiance», a indiqué Philippe, alors que Steven insiste sur sa présence de tous les instants.

«Elle nous donnait des conseils vraiment pertinents. On a beaucoup travaillé la mise en scène, elle voulait qu’on s’approprie la chanson et qu’on fasse de la scène notre territoire.»

Les autres coachs ont voté à deux contre un pour Philippe, Marjo en a profité pour lui dire qu’elle était persuadée qu’il avait une carrière assurée à la manière de Jean-Pierre Ferland, c’est d’ailleurs lui qu’elle a choisi pour continuer l’aventure.

«J’étais très fier, mais en même temps un peu déçu pour Steven, a-t-il analysé. Les choses s’enchaînent vite sur la scène.»

Mais notre rockeuse nationale n’a finalement pas pu se résoudre à laisser partir Steven et a décidé de le voler, avant de se lever pour aller l’embrasser. «T’es trop bon, je peux juste pas te laisser partir», lui a-t-elle glissé à l’oreille.

Sophie Grenier, 17 ans, Ottawa

Mario Pelchat a aligné les deux meilleures voix de son équipe pour cette première émission des duels, en opposant l’impressionnante Steffy Beyond et l’époustouflante Sophie Grenier, dont l’audition à l’aveugle a fait sensation.

«C’était stressant pour moi, a indiqué la chanteuse de 17 ans. C’était difficile de penser qu’à la fin de notre duo, une des deux allait devoir quitter, il y avait plein de sentiments partagés.» Le choix de la chanson, «Et bam», n’était pas facile au départ pour elle.

«D’abord, je ne la connaissais pas du tout, mais plus je l’écoutais et plus elle me touchait. En même temps, l’histoire racontait ce qu’on vivait, et elle a été écrite pour Mentissa quand elle est passée à "The Voice".»

Les deux femmes ont trouvé la manière d’aller toucher le cœur du public.

Le coach a d’abord choisi de garder Steffy dans son équipe, mais il a immédiatement voulu voler Sophie, tout comme Marc qui a essayé de récupérer ce magnifique talent.

«J’ai choisi de rester avec Mario, j’ai l’impression que je peux apprendre encore plus de lui. Vu que les coachs ont la possibilité de sauver une seule personne de leur équipe, je trouvais touchant qu’il veuille me sauver et que continue avec lui.»

Élysabeth Rivest, 33 ans, Saint-Thomas

Élysabeth Rivest se doutait d’être jumelé avec Marie-France Lantin pour les duels en raison de leur style commun, surtout sur «I’m Every Woman», de Chaka Khan. «C’est une chanson qui me fait du bien, qui me rend joyeuse.

C’est une chanson de party chez nous. On peut prendre la chanson à la légère, mais le texte promeut aussi le pouvoir des femmes fortes. Avec Marie-France, on a tellement aimé travailler ensemble, on a surtout voulu s’amuser.»

La chanteuse de 33 ans confie avoir déjà beaucoup appris avec son coach Corneille.

«On apprend à voir l’homme derrière l’artiste. Il est bienveillant, et aussi charmant qu’à la télé. Il croit en nous et nous le démontre, ça nous met en confiance.»

À l’issue de la prestation, elle a quand même ressenti une certaine fébrilité en voyant que les trois coachs penchaient en faveur de Marie-France.

«J’étais quasiment en train de préparer mon discours de départ quand j’ai entendu Corneille dire mon nom. J’ai été vraiment très surprise. Je pense qu’il a vu quelque chose en moi pour la suite.»

Elle a, plus tard, était très heureuse de voir que deux coachs souhaitent voler sa compétitrice. Marie-France poursuivra l’émission dans l’équipe de Mario Pelchat.

Audrey-Anne Séguin, 27 ans, Montréal

Marc Dupré a choisi d’opposer deux candidats très différents, la voix forte en émotion d’Audrey-Anne Séguin face au rock éraillé de Nickolas Verrecchia sur la chanson «Beggin’».

Une formule gagnante si on juge le résultat. «J’avais envie de faire le meilleur numéro possible et de travailler en collaboration avec Nickolas, a indiqué la chanteuse. On a chacun nos couleurs et nos variations, mais on s’est rapidement entendu sur le fait qu’on allait rester positifs et bienveillants l’un envers l’autre.»

Le coach a dit avoir aimé ses deux candidats, mais il a choisi de poursuivre avec Audrey-Anne pour «la solidité et pour l’impression qu’elle peut chanter n’importe quoi».

Ils poursuivent l’aventure:

Équipe Corneille

Vanessa Couture-Lacasse, 29 ans, Magog

Élysabeth Rivest, 33 ans, Saint-Thomas

Équipe Marc Dupré

Loïk Jolicoeur, 16 ans, Saint-Constant

Audrey-Anne Séguin, 27 ans, Montréal

Équipe Mario Pelchat

Steffy Beyong, 23 ans, Montréal

Tommy Demers, 43 ans, Acton Vale

Sophie Grenier, 17 ans, Ottawa [Sauvé]

Marie-France Lantin, 25 ans, Laval [Volée]

Équipe Marjo

Steven Grondin, 28 ans, Sainte-Clotilde-de-Beauce [Sauvé]

Philippe Plourde, 21 ans, Montréal

Christopher Therrien, 33 ans, Sainte-Anne-de-Madawaska (N-B)