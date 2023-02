N'utilisez pas votre carte de crédit dans ces 5 situations

L’usage de la carte de crédit s’est élargi au fil des années. On l’utilise dans les commerces, en ligne – mais il faut se méfier de son utilisation dans certaines situations.

Que ce soit pour compléter des achats sur le Web ou encore de faire nos emplettes en magasin, les cartes de crédit n’ont jamais été autant populaires, et les fraudeurs le savent.

Voici un palmarès des cinq situations où il ne faudrait pas utiliser ce type de paiement, élaboré par le Reader’s Digest.

Lorsque le lien complet du site Internet ne commence pas par «HTTPS»

Quand on navigue sur le «World Wide Web (WWW)», il faut se méfier des sites qu’on fréquente, puisqu’ils ne sont pas tous considérés comme sécuritaires.

«Le sigle ‘HTTPS’ est un symbole qui assure à l’internaute la sécurité informatique du site Web. Ça permet d’assurer la protection de vos données personnelles», souligne Robert McKee, avocat spécialisé.

Gorodenkoff - stock.adobe.com

Il ajoute qu’il serait préférable d’utiliser un service de paiement en ligne comme «PayPal» si l’URL du site débute par «http».

Lorsqu’une personne responsable d’une collecte de fonds vous aborde dans la rue

Dans plusieurs grandes villes, comme Montréal, ces employés responsables d’amasser des fonds pour des organismes sont partout. Bien que ces personnes souhaitent généralement juste obtenir votre nom, elles veulent obtenir des dons.

Un autre avocat, qui s’intéresse aux dossiers de crédit, met en garde la clientèle contre les tactiques employées par ces travailleurs.

«S’ils vous demandent vos informations privées, ils risquent de vous rappeler une autre fois, en vous demandant votre numéro de carte de crédit. On ne sait jamais qui peut être au bout du fil», rappelle Stephen Lesavich.

Au lieu, payez directement sur le site Internet de l’organisme, suggère-t-il.

Lorsque vous achetez quelque chose dont vous n’avez pas les moyens

La notion peut paraitre évidente, mais les consommateurs accumulent trop d’argent sur leurs cartes de crédit, et plusieurs ne peuvent pas payer leur dû à la fin du mois. Les taux d’intérêt exorbitants chargés par les entreprises de système de paiement (Visa, Mastercard) avoisinent les 19%.

AFP

«Utilisez votre carte, par exemple, pour recevoir des points récompenses [...] mais dépensez uniquement en fonction de vos besoins», affirme Adam Jusko, fondateur du site creditcardcatalog.com.

Lorsque vous achetez un bien depuis l’entremise d’un réseau Wi-Fi public

Bien installé dans un endroit public, on peut être tenté de faire des emplettes, surtout lorsqu’on trouve le temps long. Attention! La connexion Internet dans les établissements privés n’est pas toujours sécuritaire, et vos informations peuvent être à risque (mots de passe, données personnelles, etc.)

Carmine Marinelli/QMI Agency

Si un cybercriminel («hacker») parvient à accéder aux informations du réseau, vos données pourraient être transférées à des fraudeurs. «N’utilisez pas le Wi-Fi public» pour faire vos achats, résume Emmanuel Schalit, expert en cybersécurité.

Lorsqu’un commerçant demande votre carte de crédit, tout en s’éloignant de vous

Si un employé emploie cette tactique, méfiez-vous. Dans certains pays moins développés, des commerçants exigent à leurs clients (souvent des touristes) de leur fournir une carte de crédit pour procéder au paiement loin des regards.

«En bref, ne laissez jamais votre carte de crédit loin de vous. Il ne faut pas être inquiet d’interpeller l’employé dans ces situations», témoigne Mark Deane, PDG de ETS Risk Management.