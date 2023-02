Séismes meurtriers: élan de générosité des Syriens et des Turcs au Québec

Les communautés turque et syrienne au Québec ne ménagent pas les efforts pour acheminer de l’argent et des biens matériels dans les zones touchées par les séismes meurtriers, le 6 février dernier.

Dans les derniers jours, les centres communautaires du Grand Montréal ont fait appel à la générosité du public pour envoyer des biens matériels sur place.

Mission accomplie: la collecte de dons du Centre communautaire turc de Montréal a été fructueuse, puisque quatre avions remplis de biens essentiels ont été envoyés sur place.

Les victimes des séismes en Syrie peuvent également compter sur le support des Syriens au Québec, notamment des bénévoles de la Cathédrale syriaque Saint Ephrem, à Laval.

Rencontrés par TVA Nouvelles, des membres de la communauté syrienne se disent «fiers» de l’élan de générosité.

«Je suis fier de pouvoir contribuer et j’espère que nos actions vont aider les gens là-bas», témoigne un homme.

«C’est la générosité au maximum. J’aime beaucoup ça», raconte une autre dame.

Le curé de la paroisse, lui, presse les autorités compétentes à diminuer les délais d’immigration pour les Syriens touchés par les séismes.

«Je pense que le gouvernement doit sortir une loi qui peut aider à les accueillir le plus vite. Ils n’ont plus de maison et n’ont pas des moyens de vivre», rappelle le Père Elie Yachouh.

La Croix-Rouge mobilisée

Les bénévoles de l’association caritative poursuivent leurs efforts pour amasser des dons pour les victimes qui en ont grandement besoin.

Depuis la tragédie, 19,1 M$ ont été amassés, en plus de l’aide financière de 10 M$ du gouvernement fédéral.