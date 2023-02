Une énorme empreinte de dinosaure découverte au Royaume-Uni

Une empreinte d’environ un mètre de long laissée dans la pierre par un dinosaure carnivore il y a 166 millions d’années a été découverte dans la région du Yorkshire au Royaume-Uni.

Une énorme créature se serait accroupie ou était en train de se reposer lorsqu’elle aurait laissé cette trace, la plus grande trouvée dans cette région surnommée la «côte des dinosaures».

«Je n’arrivais pas à croire ce que j’avais sous les yeux, indique l’archéologue Marie Woods, qui a découvert, dans un communiqué. J’avais déjà vu de plus petites empreintes, mais jamais rien de tel.»

À la suite de cette découverte, le morceau de pierre comportant l’empreinte a été extrait de son rocher pour le protéger et pour qu’il puisse être étudié davantage.

Selon le géologue John Hudson, qui était le dernier à avoir découvert une empreinte dans cette région en 2006, cette trace aurait été laissée par un spécimen similaire au Mégalosaure.

«Le type d’empreinte, combinée avec son âge, suggère qu’elle aurait été faite par un féroce dinosaure de type Mégalausore, dit-il. Sa grandeur serait du sol aux hanches et pourrait atteindre entre 2,5 et 3 mètres.»

James McKay/Université de Manchester

Mme Woods, M. Hudson et trois autres collaborateurs ont publié leur découverte dans le périodique Proceedings of the Yorkshire Geological Society.

Lorsque le processus de conservation sera terminé, l’empreinte sera exposée au musée Rotunda de Scarborough, au Royaume-Uni.