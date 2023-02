Bianca Longpré s’en prend à l'épouse de Carey Price

L’épouse du gardien de but Carey Price a révélé, au cours de la fin de semaine, de quelle façon elle s’y prend pour éviter que ses jeunes enfants la rejoignent dans son lit pendant la nuit.

Au cours d’une session de Q&A (Questions/Réponses) sur Instagram, Angela Price a dévoilé candidement qu’elle embarre ses enfants dans leur chambre à l'aide d’un dispositif nommé «Door Monkey».

Le petit appareil permet de garder la porte entrouverte si l’enfant essaie de sortir de sa chambre, tout en le confinant dans celle-ci.



«On aime le Door Monkey parce que ça laisse la porte entrouverte, ce qui n’est pas aussi agressif que de mettre une serrure sur la poignée», a écrit celle qui est maman de 3 enfants: Liv (6 ans), Millie (4 ans) et Lincoln (2 ans).

Bianca Longpré, que vous connaissez peut-être sous le sobriquet de «Mère ordinaire», n’a tout simplement pas digéré la solution proposée par son homologue de maternité.

Dans les heures qui ont suivi, Longpré, qui est la conjointe de l’humoriste François Massicotte, a publié au moins sept stories en réaction à l’utilisation, par Angela Price, du Door Monkey.

En gros, la Mère ordinaire considère qu’il est impensable, irresponsable, en 2023, d’enfermer ses enfants alors qu’ils pleurent et qu’ils ont besoin de réconfort.

Et dans une story maintenant supprimée, Longpré insulte carrément Price.

«Pour moi, ça n’a pas de sens. Tu ne peux pas embarrer un enfant que tu as voulu, qui a peur la nuit ou qui a besoin de ses... tsé, juste pour vous rappeler, là, que notre shift de mère, pis de parents, pis de père, y se finit pas la nuite. Genre, la nuite, t’es encore mère pis t’es encore père, pis faut encore que tu t’en occupes», affirme-t-elle, scandalisée par la publication d’Angela Price, dans la plus ancienne des stories toujours disponibles.

«Pour moi, embarrer son enfant dans sa chambre, c’est sur le bord du mauvais traitement. [...] Moi, de voir qu’on fait la promotion d’une barrure pour les enfants, et comme si c’était léger, genre “C’pas grave! On l’embarre dans sa chambre!”, ça me dérange», ajoute-t-elle dans une autre courte vidéo.

Elle continue ensuite de déverser son fiel contre la suggestion de Mme Price pendant 3 autres vidéos d’une minute.

Elle conclut en partageant une histoire dramatique qui lui a été partagée en privé.

Toutefois, c’est peut-être sa première story, celle qui est maintenant supprimée, qui fera le plus jaser.



Dans celle-ci, la Mère ordinaire peut être entendue en train de dire «’Est folle, esti! ‘Est folle la bonne femme à Price! Ça se peut pas. Là, là, je repense à ça. Imagine que le feu pogne “Ben, y’était dans sa chambre! On voulait pas qu’y sorte. Yé pas sorti!” C’est illégal, ça! C’est illégal, esti. En plus, elle met ça en story et elle met un emoji à côté!» [en imitant le bonhomme qui pleure de rire], raconte-t-elle.

Elle poursuit en disant: «D’après moi, c’est le petit lock qu’elle se sert pour pas que Price y se sauve, esti, quand c’est le temps d’être avec. D’après moi, elle met un lock, comme ça y peut pas se sauver! Ça prend ça, sans ça, c’est sûr que tu veux pas être dans chambre avec...»



De son côté, Angela Price a aussi commenté sa publication en écrivant: «Le but n’est pas d’enfermer les enfants dans leurs chambres sans nourriture et eau, comme une punition. Mais pour éviter les allées et venues pendant trois heures au moment du coucher, le Door Monkey peut être une bonne option».

Elle termine en disant: «Ceci avait pour but d’être amusant. Je suis désolée si j’ai offensé qui que ce soit.»