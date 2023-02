Chemin Roxham: Legault augmente la pression sur Trudeau

François Legault a transmis une lettre à Justin Trudeau l’exhortant à mettre le chemin Roxham à l’ordre du jour de sa rencontre avec Joe Biden, a appris en primeur Le Journal de Québec. Il demande aussi à son homologue fédéral de payer son dû au Québec et de rediriger tous les demandeurs d’asile vers d’autres provinces.

Dans sa missive dont notre Bureau parlementaire a obtenu copie, le premier ministre du Québec demande formellement à son vis-à-vis canadien «d’en faire un enjeu prioritaire» lors de sa rencontre avec le président des États-Unis.

En trois pages, François Legault expose les «conséquences majeures» que l’arrivée massive de demandeurs d’asile au Québec entraîne sur les services publics.

«Le Québec a une longue tradition en matière d’accueil des réfugiés, et nous sommes fiers d’apporter notre contribution dans ce devoir humanitaire. Cependant, cet afflux ne peut perdurer. La capacité d’accueil du Québec est désormais largement dépassée», signale le premier ministre.

Conditions difficiles

M. Legault souligne également les conditions de plus en plus difficiles dans lesquelles se retrouvent les demandeurs d’asile, dont plusieurs «peinent à trouver des logements adéquats et sont plus nombreux à se retrouver en situation d’itinérance».

Il s’inquiète du même souffle pour les organismes communautaires, qui «sont à bout de souffle».

Outre «l’urgence de conclure la renégociation de l’Entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis», de façon que les règles soient les mêmes sur toute la frontière, que le point d’entrée soit régulier ou irrégulier, François Legault formule deux autres demandes à Justin Trudeau:

- qu’Ottawa continue de rediriger tous les demandeurs d’asile, qu’ils parlent français ou non, vers d’autres provinces, vu la part d’efforts déjà fournie par le Québec ;

- que le Québec obtienne le remboursement de l’ensemble des coûts liés à l’accueil et à l’intégration des demandeurs d’asile pour les années 2021 et 2022, une facture qui se chiffre à «plusieurs centaines de millions de dollars».

Le ton monte

Le gouvernement Legault a haussé le ton à plusieurs reprises, récemment, afin qu’Ottawa prenne ses responsabilités pour que cesse le flux migratoire observé sur le chemin Roxham, où 39 000 entrées irrégulières ont été recensées seulement l’année dernière.

Le dossier est encore plus chaud depuis que le New York Post a révélé que la ville de New York offre des billets d’autobus aux migrants qui souhaitent se rendre au chemin Roxham pour entrer au Canada.

Outre les multiples interventions de sa ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, François Legault a suggéré à Justin Trudeau, mercredi, d’envoyer un nouveau tweet pour inviter les migrants à cesser d’emprunter le chemin Roxham.

Il faisait alors référence à un gazouillis publié il y a six ans par Justin Trudeau, dans lequel il invitait «ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre» à choisir le Canada comme terre d’accueil. Pour plusieurs, c’est de ce tweet que provient l’arrivée massive de migrants sur le chemin Roxham.

«Jamais l’avis du Québec quant à sa capacité d’accueil n’a été demandé par votre gouvernement», dénonce François Legault, dans sa missive à Justin Trudeau.

DES EXTRAITS DE LA LETTRE DE FRANÇOIS LEGAULT

«Depuis l’automne 2022, on constate que le rythme des arrivées ne cesse d’augmenter. [...] Cet afflux ne peut perdurer. La capacité d’accueil du Québec est désormais largement dépassée. »

«Il est essentiel [...] que les demandeurs d’asile qui entrent de façon irrégulière soient dorénavant tous redirigés vers d’autres provinces, car le Québec a fourni plus que sa part d’efforts au cours des dernières années. »

«Le chemin Roxham devra être fermé un jour, qu’on le veuille ou non. [...] Je vous demande, par conséquent, d’en faire un sujet prioritaire lors de votre rencontre prochaine avec le président américain, monsieur Biden. »