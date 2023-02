EN VIDÉO | 5 bagarres dans la même journée dans une école secondaire de Montréal

L’école secondaire Cavelier-De LaSalle, à Montréal, a été le théâtre de cinq bagarres dans la seule journée du 13 février, selon ce que TVA Nouvelles a appris.

Plusieurs élèves sont encore bouleversés par les événements au cours desquelles quelques membres du personnel ont été violemment bousculés par une foule hostile, hystérique et hors de contrôle.

Des vidéos obtenues par TVA Nouvelles montrent le chaos qui régnait lundi dernier à l’intérieur de l’école de la rue Centrale.

On voit notamment une adolescente foncer sur d’autres élèves. Plusieurs d’entre eux tombent par terre après des bousculades engendrées par le mouvement de panique.

On aperçoit aussi un surveillant qui fait une chute au sol. Il était accompagné par d’autres membres du personnel.

«C’était choquant. J’étais là à l’heure du midi, tout le monde se bousculait, c’était vraiment dangereux. Tout ça a commencé à cause d’échanges sur un compte Instagram. Honnêtement, je trouve ça ridicule et immature, ce n’est pas comme ça qu’ils vont régler le problème», déplorent des élèves rencontrés à l’extérieur de l’établissement scolaire.

Des policiers du SPVM du poste de cavalerie étaient présents autour de l’école lundi.

«Nous vous confirmons être intervenus la semaine dernière à la suite d’altercations entre élèves et ceux-ci ont rapidement été rencontrés. Certains d’entre eux étant membres d’une équipe sportive de l’école, une partie a été annulée. À noter que ces conflits émanent de situations qui ne sont pas liées à l’école et qui ont débuté sur les réseaux sociaux durant la fin de semaine précédente», a fait savoir Mélanie Simard du Bureau des communications du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys.

«Il n’y a pas eu de refus de travail. Nous avons impliqué les membres du personnel dans la mise en place d’actions concrètes, notamment une tournée des classes et l’ajout de surveillants durant certaines périodes de la journée, et nous sommes heureux d’avoir pu compter sur toute l’équipe qui a également été rencontrée pour faire le point. D’ailleurs, le syndicat de l’enseignement a salué la diligence avec laquelle nous avons géré la situation et les mesures de prévention qui ont été mises en place. Nous avons également communiqué avec les parents afin de les sensibiliser aux impacts possibles liés à l’utilisation des médias sociaux par les élèves.»